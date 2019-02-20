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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BURSA

BURSA (AA) - Bursa'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti....

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - BURSA

BURSA (AA) - Bursa'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Bursa'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi: Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)

Osmangazi: Mustafa Dündar (Cumhur İttifakı)

Nilüfer: Necati Şahin (Cumhur İttifakı)

Yıldırım: Oktay Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Büyükorhan: Ahmet Korkmaz (Cumhur İttifakı)

Gemlik: Berkay Bulut (Cumhur İttifakı)

Gürsu: Mustafa Işık (Cumhur İttifakı)

Harmancık: Yılmaz Ataş (Cumhur İttifakı)

İnegöl: Alper Taban (Cumhur İttifakı)

İznik: Kağan Mehmet Usta (Cumhur İttifakı)

Karacabey: Ali Özkan (Cumhur İttifakı)

Keles: Mehmet Keskin (Cumhur İttifakı)

Kestel: Önder Tanır (Cumhur İttifakı)

Mudanya: Ahmet Murat Ünal (Cumhur İttifakı)

Mustafakemalpaşa: Mehmet Kanar (Cumhur İttifakı)

Orhaneli: Ali Aykurt (Cumhur İttifakı)

Orhangazi: Bekir Aydın (Cumhur İttifakı)


- Cumhuriyet Halk Partisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Bozbey (Millet İttifakı)

Osmangazi: Erkan Aydın (Millet İttifakı)

Nilüfer: Turgay Erdem (Millet İttifakı)

Yıldırım: Özgür Erdursun (Millet İttifakı)

Gemlik: Mehmet Uğur Sertaslan (Millet İttifakı)

Gürsu: Funda Türkcoş Pekiner (Millet İttifakı)

Harmancık: Ahmet Tufan (Millet İttifakı)

Kestel: Yıldıray Atlı (Millet İttifakı)

Mudanya: Hayri Türkyılmaz (Millet İttifakı)


- Milliyetçi Hareket Partisi

Yenişehir: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)


- İYİ Parti

Büyükorhan: Kamil Mehmet Acaroğlu (Millet İttifakı)

İnegöl: Hakan Özdemir (Millet İttifakı)

İznik: Kenan Karakaş (Millet İttifakı)

Karacabey: Ayhan Tayfur (Millet İttifakı)

Keles: Ali Işık (Millet İttifakı)

Mustafakemalpaşa: Şükrü Erdem (Millet İttifakı)

Orhaneli: İsmail Asa (Millet İttifakı)

Orhangazi: İsmail Yılmaz (Millet İttifakı)

Yenişehir: Ercan Özel (Millet İttifakı)


- Saadet Partisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Atmaca

Osmangazi: Gökhan Gerçek

Nilüfer: Mehmet Cihan Terzioğlu

Yıldırım: Sadettin Sadi Sesli

Büyükorhan: İsmail Şaşkın

Gemlik: Adnan Bıyıklı

Gürsu: Reşat Kumbasar

Harmancık: Ahmet Kaya

İnegöl: Hasan Eroğlu

İznik: Mehmet Turan

Karacabey: Zeynel Abidin Koçak

Keles: Fehmi Narin

Kestel: Mehmet Akbaba

Mudanya: Nebi Yurtsever

Mustafakemalpaşa: Sönmez Duman

Orhaneli: Ömer Din

Orhangazi: Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu

Yenişehir: Mehmet Kaya




Kaynak: AA

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