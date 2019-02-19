Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KIRKLARELİ
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini...
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kırklareli'de siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Babaeski: Mustafa Buyur
Lüleburgaz: Akın Kamacı
Vize: Hasan Basri Korkmaz
Kofçaz: Ziya Karataş
Demirköy: Recep Gün
Pınarhisar: İhsan Talay
Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel
- Cumhuriyet Halk Partisi
Kırklareli: Mehmet Tuna Soykan (Millet İttifakı)
Babaeski: Abdullah Hacı
Lüleburgaz: Murat Gerenli
Vize: Ercan Özalp
Kofçaz: Mehmet Balcı (Millet İttifakı)
Demirköy: Mesut Özkul (Millet İttifakı)
Pınarhisar: Münir Çapar
Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Kırklareli: Derya Bulut (Cumhur İttifakı)
Babaeski: Recep Özcan
Lüleburgaz: Armağan Ayyıldız
Vize: Sedat Balkı
Kofçaz: Aycan Elmaz
Demirköy: Muhlis Yavuz
Pınarhisar: Nedim Bars
Pehlivanköy: Semra Önem
- İYİ Parti
Babaeski: Ragıp Berk
Lüleburgaz: Mustafa Kalecik
Vize: Harun Kıyar
Pınarhisar: Mehmet Kapılı
- Saadet Partisi
Kırklareli: Mithat Özdemir
Babaeski: Hüseyin Gündüz
Lüleburgaz: Kenan Apaydın
Vize: Kenan Köstekçi
Kofçaz: Zahide Tank
Demirköy: Özay Dilber
Pınarhisar: Güner Aydın
Pehlivanköy: Enes Duman
- Vatan Partisi
Kırklareli: Erdal Demirkan
- Demokrat Parti
Vize: Bülent Türker
- Demokratik Sol Parti
Kırklareli: Suat Bahçekapılı
Pınarhisar: Mustafa Cingöz
- Bağımsız
Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Babaeski: Münür Bedelli
Kaynak: AA
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