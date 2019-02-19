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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KOCAELİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim...

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KOCAELİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kocaeli'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)

Başiskele: Mehmet Yasin Özlü (Cumhur İttifakı)

Çayırova: Bünyamin Çiftçi (Cumhur İttifakı)

Darıca: Muzaffer Bıyık (Cumhur İttifakı)

Derince: Zeki Aygün (Cumhur İttifakı)

Dilovası: Hamza Şayir (Cumhur İttifakı)

Gebze: Zinnur Büyükgöz (Cumhur İttifakı)

Gölcük: Ali Yıldırım Sezer (Cumhur İttifakı)

İzmit: Azize Sibel Gönül (Cumhur İttifakı)

Kandıra: Adnan Turan (Cumhur İttifakı)

Karamürsel: İsmail Yıldırım (Cumhur İttifakı)

Kartepe: Muhammet Mustafa Kocaman (Cumhur İttifakı)

Körfez: Şener Söğüt (Cumhur İttifakı)


- Cumhuriyet Halk Partisi

Çayırova: Selahattin Kaya

Darıca: Yakup Törk

Derince: Sertif Gökçe

Gebze: Recep Dursun

Gölcük: İsmet İşeri

İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet (Millet İttifakı)

Karamürsel: Ahmet Çalık

Kartepe: Cumhur Karakadılar


- Halkların Demokratik Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Züleyha Gülüm

Körfez: Selda İlgün


- İYİ Parti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Serdar Kaman (Millet İttifakı)

Çayırova: İlhami Bayrak

Kandıra: Ercüment Şahin

Körfez: Salih Recep Şirin

Başiskele: Rıza Güven Usta


- Saadet Partisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Birol Aydın

Başiskele: Zafer Mutlu

Çayırova: Yusuf Aksu

Darıca: Selim Çetinkaya

Derince: Halil Kayın

Dilovası: Ercan Dalkılıç

Gebze: Burcu Çetinkaya

Gölcük: Nihat Yıldız

İzmit: Ahmet Özen

Kandıra: Ramazan Arslan

Karamürsel: Mehmet Özalay

Kartepe: İbrahim Bıyıklı

Körfez: Recep Sarıdoğan


- Demokrat Parti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Nail Baki

İzmit: İsmail Yazgan

Kartepe: Ahmet Kerim Kıvanç

Kandıra: Arzu Aykanat Çakan

Başiskele: Halil Kurt

Gölcük: Ahmet Erman

Karamürsel: Atilla Hatipoğlu

Derince: Sebahattin Aydın

Körfez: Hülya Uluzman

Dilovası: Üzeyir Mert

Gebze: Rasim Arslan

Darıca: Mehmet Davutoğlu

Çayırova: Hüseyin Babaoğlu


- Demokratik Sol Parti

Kandıra: İdris Demir

Başiskele: Mahir Tanta

İzmit: Hülya Yıldırım

Gebze: Çetin Töngel

Derince: Kenan Baş

Körfez: Vedat Taştekin

Çayırova: Hasan Yıldız

Kartepe: Temel Ofluoğlu

Dilovası: Hakan Ercan

Gölcük: Gülten Erenkaya

Çayırova: Hasan Yıldız

Karamürsel: Şengül Karlıkaya


Kaynak: AA

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