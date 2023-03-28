Geçici aday listesi yayımlandı! Seçimde yarışacak cumhurbaşkanı adayları belli oldu

Türkiye'nin heyecanla beklediği 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi için süreç devam ediyor. Bu kapsamda bağımsız adayların 100 bin imza toplama sürecinin sona ermesin ardından geçici aday listesi belli oldu.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararı ile geçici aday listesi yayımlandı. Karara göre Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylık başvuruları kabul edildi.

İMZA TOPLAMAYA ÇALIŞAN ADAYLAR

Seçmenler tarafından aday gösterilmek için başvuruda bulunan Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal için 22-27 Mart tarihleri arasında seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda, yüz bin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen adayların Muharrem İnce ve Sinan Oğan olduğu tespit edildi.

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SEÇİMDE YARIŞACAK ADAYLARI

Karara göre 14 Mayıs günü yapılacak olan seçimde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine 29 Mart günü saat 17.00’ye kadar itiraz edilebilecek.