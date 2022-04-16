Geçici Personel Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Geçici Personel görev tanımı nedir, Geçici Personel ne iş yapar, Geçici Personel olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Geçici Personel mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Geçici Personel Tanımı;

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Geçici Personel Maaşı Ne Kadar? 2022 Geçici Personel Maaşları

Geçici Personel maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Geçici Personel maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Geçici Personel iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4419.11

Meslek Adı :

Geçici Personel

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Büro Destek Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Geçici Personel; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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