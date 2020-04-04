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Geçişleri engellemek için jandarma önlemi (2)

Düzce ile Sakarya arasındaki ara geçişleri önlemek için ilginç bir önlem alındı.

Geçişleri engellemek için jandarma önlemi (2)

YOL KAYALARLA KAPATILDI

Düzce ile Sakarya arasındaki ara geçişleri önlemek için ilginç bir önlem alındı. Sakarya'nın Hendek ilçesi ile Düzce'nin Gümüşova ilçesini birbirine bağlayan az bilinen bir yol olan Yeşilyayla köyünün yolu kayalarla kapatıldı. Yolu kullanmak isteyen sürücüler, yoldaki kaya parçaları ve emniyet şeritlerini görünce şaşırdı. Yoldan geçmek zorunda olanlar geri dönüp, alternatif güzergahlara yöneldi.

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Kaynak: DHA




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