Geçmiş dönemde terör faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 7 IŞİD şüphelisi operasyonla gözaltına alındı!

Adana'da yaşayan ve geçmiş dönemlerde IŞİD adına terör faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen 7 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Şahısların ikamet ettikleri bölgeye Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNEMLERİ ALINDI
Şahısların bulundukları adreslere, uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemleri alarak eş zamanlı operasyon düzenleyen TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleri, tespit edilen şüphelileri gözaltına alınmak üzere emniyete götürdü.