Geçmiş dönemde terör faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 7 IŞİD şüphelisi operasyonla gözaltına alındı!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, IŞİD faaliyetlerinde rol alan 7 yabancı uyruklu şüpheli için operasyon düzenledi.

YAYINLAMA
Google News
Geçmiş dönemde terör faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 7 IŞİD şüphelisi operasyonla gözaltına alındı!

Adana'da yaşayan ve geçmiş dönemlerde IŞİD adına terör faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen 7 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Şahısların ikamet ettikleri bölgeye Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNEMLERİ ALINDI

Şahısların bulundukları adreslere, uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemleri alarak eş zamanlı operasyon düzenleyen TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleri, tespit edilen şüphelileri gözaltına alınmak üzere emniyete götürdü.

Geçmiş dönemde terör faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 7 IŞİD şüphelisi operasyonla gözaltına alındı!

İlgili Haberler
İskoçya Glasgow Üniversitesi'nden konaklama sorunu yaşayan öğrencilere çare: Okulu bırakın
İskoçya Glasgow Üniversitesi'nden konaklama sorunu yaşayan öğrencilere çare: Okulu bırakın
Suriye açıklarında dehşet! Göçmen teknesi battı: 34 ölü
Suriye açıklarında dehşet! Göçmen teknesi battı: 34 ölü
Cildini her türlü kusurdan arındırmak isteyenlere! 2 malzemeli ilaç gibi maske!
Cildini her türlü kusurdan arındırmak isteyenlere! 2 malzemeli ilaç gibi maske!
İstanbul'da ortalığı birbirine katıp 3 kişiyi öldürmüştü! Güven Güler tutuklandı!
İstanbul'da ortalığı birbirine katıp 3 kişiyi öldürmüştü! Güven Güler tutuklandı!
New York'ta tüyler ürperten görüntüler! Apartman dairesindeki bavullarda parçalanmış halde bulundular!
New York'ta tüyler ürperten görüntüler! Apartman dairesindeki bavullarda parçalanmış halde bulundular!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa Siverek'te acı olay! Üzerine kaya düşen 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti
Şanlıurfa Siverek'te acı olay! Üzerine kaya düşen 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti
İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kırşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kırşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da ortalığı birbirine katıp 3 kişiyi öldürmüştü! Güven Güler tutuklandı!
İstanbul'da ortalığı birbirine katıp 3 kişiyi öldürmüştü! Güven Güler tutuklandı!
Son Haberler
Üsküdar'da İETT otobüsleri birbirine girdi! Çok sayıda yolcu durakta mahsur kaldı!
Üsküdar'da İETT otobüsleri birbirine girdi! Çok sayıda yolcu durakta mahsur kaldı!
İBB'nin teklifi UKOME'de kabul edildi! Deniz ulaşımına 7 yeni hat geliyor
İBB'nin teklifi UKOME'de kabul edildi! Deniz ulaşımına 7 yeni hat geliyor
Çok Okunanlar
İSKİ su kesintisi İstanbul 22 Eylül 2022 Perşembe | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi var?
İSKİ su kesintisi İstanbul 22 Eylül 2022 Perşembe | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi var?
AK Parti 2023 seçimleri için harekete geçti, vizyon belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! "Hedefimiz Türkiye’yi bambaşka bir lige taşımak"
AK Parti 2023 seçimleri için harekete geçti, vizyon belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! "Hedefimiz Türkiye’yi bambaşka bir lige taşımak"
Yorumlananlar