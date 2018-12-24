Geçmiş dönemlere ait birçok eşsiz parça sergilendi

Erzincan Fevzi Efendi İlkokulu tarafından Sosyal Bilgiler dersinde "Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez" düşüncesiyle hazırlanan sergide geçmiş dönemlere ait birçok eşsiz parça bir araya geldi.

Fevzi Efendi İlkokulu öğretmelerinin "Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez" düşüncesiyle yola çıkarak hazırladıkları proje ile geçmiş dönemlere günlük yaşantıda kullanılan birçok eşsiz parça bir araya getirilerek sergilendi. Erzincan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mutlu Mayda ve Şube Müdürü Abdullah Şahin Fevzi Efendi İlkokulunda sergi açılışı yapıldı. Sergi ile ilgili olarak bilgi veren Fevzi Efendi İlkokulu Müdürü Nusret Ak açıklamasında; " Amacımız geçmişimizi öğrencilerimize tanıtmak, geçmiş ile ilgili olarak bilgi almalarını sağlamak ve atalarımızın ne şekilde yaşadıklarını görmeleridir. Örneğin eskiden elektrik yoktu. Atalarımız ne yapıyordu? O zaman lüks tabir ettiğimiz gaz lambası, deniz feneri gibi malzeme kullanıyorlardı. Yine eskiden evlerde su yoktu. O zaman güğüm veya ıbrıkla evlere su taşırlardı. Şimdi biz burada bu malzemelerle ilgili sergimiz ile öğrencilerimize geçmişi yaşatmak istedik" dedi. Sergi koordinatör öğretmenleri Sibel Öz, Seyfi Durmaz ve Hamdi Demirol ortaya güzel şeyler çıkardıklarını belirttiler. Gerçekleştirdikleri sergi ile ilgili olarak öğretmenler adına bilgi veren Sibel Öz, "Sosyal Bilgiler dersimiz de konular çok derindi. Geçmişte kullanılan malzemeleri çocuklarımızın çok yakından görme ihtimalleri olmadığı için, konumuz gereği istedik ki öğrencilerimiz bu malzemeleri yakından görsünler, incelesinler hatta sadece bizim sınıfımız değil okulumuzda ki diğer öğrencilerimizde bu malzemeleri görsünler ve tanısınlar. Burada milli kültürümüze ait ne varsa burada sergilemeye çalıştık. Burada araç gereçlerden, kıyafetlere, yiyeceklere, kısaca eskiden kullanılan ne varsa burada bulundurmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi milli yemeklerimizi sergilemeye çalıştık. Öğrencilerimizde sergi boyunca oldukça istekli ve severek çalıştılar. Sergimizden dolayı çok mutluyuz. Ortaya çok güzel şeyler çıktığını düşünüyoruz. Sadece Erzincan yöresine ait Türkiye genelinde kültürümüzü yansıtan tüm malzemeleri bulundurmaya çalıştıklarını belirten öz, sergimizde emeği olan öğretmen arkadaşlarıma, Öğrencilerimize ve öğrenci velilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA