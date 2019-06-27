Geçmiş Olsun film fragmanı izle | Bu hafta vizyona giren filmlerden birisi olan 'Geçmiş Olsun' internette araştırılmaya başlandı. Peki 'Geçmiş Olsun' filmi ne zaman vizyona giriyor? 'Geçmiş Olsun' filmin konusu nedir? 'Geçmiş Olsun' filminin fragmanı nasıl? Oyuncuları kimler? İşte cevapları.

GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Geçmiş Olsun filmi 28 Haziran 2019 itibariyle sinemalardaki yerini aldı ve izleyicisiyle buluşmak için bekliyor.

GEÇMİŞ OLSUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Geçmiş Olsun, insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Saffet, sevdiği kadın Tuğba’ya kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan bir genç bir adamdır. Genç kadının kalbini kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapan Saffet, sonunda Tuğba’nın kalbine girmeyi başarır. Tam her şey yoluna girip, evlilik hazırlıkları yapılırken, kayınçosu Tarık’ın yaptığı ahmaklık sonucu Tarık ve Saffet komaya girer. Ancak onun Tuğba’ya duyduğu aşk komayı atlatmasını sağlar. Aradan geçen 3 yılın ardından uyanan Saffet, artık Tuğba’ya kavuşmasının önünde hiçbir engelin olmadığını düşünürken, dünyada insanlığın yok olduğunu öğrenir. Saffet’in komada olduğu sırada dünyaya giren bir virüs, insanların neredeyse tamamının yok olmasına neden olmuştur. Dünya üzerinde kalan sayılı insanlardan birinin de Tuğba olduğunu öğrenen Saffet, sevdiği kadına ulaşabilmek için kayınçosu ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkar.

GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ FRAGMANI İZLE

GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ HAKKINDA

Vizyon tarihi 28 Haziran 2019

Yönetmen Hasan Doğan

Oyuncular: Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Ali Rıza Tanyeli

Tür Komedi

Ülke Türkiye

TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?

Ekranın sevdiği isimlerinden birisi olan, henüz oyunculuk kariyerine profesyonel anlamda yeni adım atmış olmasına karşın uzun yıllar tiyatro ile çalışmalar yapan Toygan Avanoğlu, yaşamının büyük bir kısmını İzmir’de geçirmiş ve burada eğitim almıştır. Toygan Avanoğlu, dizi ve sinema oyunculuğu yapıyor.

İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan, çocukluk yıllarından itibaren tiyatro ile çalışmalar yapmaya başlayan Toygan Avanoğlu, İzmir’de tamamladığı çalışmaları sonrasında profesyonel anlamda eğitim almak üzere İstanbul’a gelmiş ve buraya yerleşmiştir. İlk kez oyunculuk kariyerine Kanalizasyon projesi ile adım atan Avanoğlu, bu proje ile tanınmaya başlamıştır.

2012 yılında ise bir diziden teklif almıştır ve Düşman Kardeşler isimli dizide İlker karakterini canlandırmıştır. Bu dizinin fazla uzun sürmeyişi Avanoğlu’nun kariyerini de etkilemiştir.

2014 yılında yayın hayatına giren ve ülkemizde birçok kesimden beğeni toplayan dizilerden birisi olan Güzel Köylü isimli diziden aldığı teklif ile tekrar kameralar karşısına çıkan Avanoğlu bu dizide Bünyamin Enişte karakteri ile oldukça sevilmiş ve karakter ile bütünleşebilmesi açısından sanat camiasından oldukça övgü almıştır. Güzel köylü dizisinde başarı oyunculuğu ile dikkat çekmiştir.

Oyunculuk dışında, Motosiklet, müzik ve spor vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Başarılı oyuncu Toygan Avanoğlu, Spor Akademisi mezunudur. Geçmişten günümüze,

Kanal-i-zasyon,

Düşman Kardeşler,

Kedi Özledi,

Güzel Köylü,

Hanım Köylü,

Hayati Tehlike,

Ayla, Babası,

Deli Aşk,

Muhteşem Yüzyıl,

Yol Arkadaşım

Meleklerin Aşkı gibi projelerde rol almıştır. Başarılı oyuncu yaz aylarında ekrana gelecek olan Meleklerin Aşkı dizisinde rol alacak.

CİHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Cihan Şimşek, 6 Ağustos 1992 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini oyunculuk üzerine tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise 2008 yılında yayınlanan Bez Bebek dizisi ile yaşamış; Hanım Köylü, Medcezir, Ben Böyle Sev, Bir Yastıkta ve Zil Çalınca gibi yapımlarda yer almıştır.

Şimdilerde FOX TV internet uygulaması FOX Play’de yayınlanan 4N1K dizisinde Sinan karakterine hayat vermektedir. Cihan Şimşek 1.70 metre boyunda, 64 kilo ve Aslan burcudur.

Cihan Şimşek’in rol aldığı diziler:

2018 – 4N1K (Sinan)

2017 – 4N1K (Sinan)

2016 – Hanım Köylü

2015 – Medcezir (Ali)

2014 – Beni Böyle Sev (Deniz)

2013 – Bir Yastıkta (Poyraz)

2012-2013 – Zil Çalınca (Metehan)

2008-2009 – Bez Bebek (Selim)

Cihan Şimşek’in rol aldığı filmler:

2018 – 4N1K 2 (Sinan)

2017 – 4N1K (Sinan)

MÜGE BOZ KİMDİR?

Çocukluğu İstanbul'da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir'e Karşıyaka'ya taşındılar. İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Modellik de yapan Müge Boz, 7 yaşında baleye başladı ve 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almış, yüzme, tenis, paten, voleybol, yoga, motorsiklet gibi spor dallarıyla ilgilenmiştir.

Norveç'teki Volda kentindeki Hogskulen i Volda adlı okulun bursunu kazanarak oraya girmiştir. Orada reklamcılık ve gazete fotoğrafçılığı üzerine 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri aldı.

2009 yılında Turkcell'in 3G reklamında, 2010 yılında da Arçelik Çamaşır Makinesi, Mavi Jeans, Maximum Müze Kart ve Nescafe 3'ü 1 Arada reklamlarında oynadı. Ayrıca; Zen Pırlanta, Loft ve T-box modellikleri yapmış ve Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda resimleri yayınlanmıştır.

Müge Boz, 2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazdığı, yönetmenliğiniHamdi Alkan'ın yaptığı "Aşk Emek İster" dizisinde; Ekin Türkmen, Furkan Palalı ile başrolü paylaştı. Dizide Atilla Arcan'da oynamıştı.

2013 yılının sonunda Aralık ayında "Bu İşte Bir Yalnızlık Var" adlı sinema filminde Engin Altan Düzyatan, Özgü Namal, Emin Gürsoy, Ümit Erdim,Wilma Elles, İskender Paydaş gibi oyuncularla birlikte oynadı.

2014 yılında yayınlanan yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı TRT 1 dizisi, "Gurbette Aşk"; başrollerini Cezmi Baskın, Gökhan Alkan, Müge Boz, Wilma Elles ve Serhat Özcan'ın paylaştığı, yıllar evvel Türkiye'den Almanya'ya göçmüş olan bir Türk ailesinin hikayesidir.

2006'dan bu yana televizyonda yayınlanan "Arka Sokaklar" adlı dizide 2014yılının Temmuz ayında "Ece Dündar" isimli komiser olarak rol almaya başladı. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Berk Oktay, oynadı.

Filmleri ve Dizileri:

2008 - Melekler Korusun (dizi)

2011 - Toprağın Çocukları (sinema)

2011 - Şüphe (dizi)

2011 - Karakol-Herkes Adalet İster (dizi)

2012 - Leyla ile Mecnun (dizi)

2012 - Bir Hikayem Var (sinema)

2012 - Karaoğlan (sinema)

2013 - Yalan Dünya (dizi)

2013 - Aşk Emek İster (dizi)

2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var (sinema)

2014 - Gurbette Aşk (dizi)

2014 - Arka Sokaklar(Ece Dündar) (dizi)