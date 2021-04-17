Geçmişe ışık tutuyor! 71 yaşındaki Ali Rıza Köse otomobil garajını müzeye çevirdi

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Yüksecik Yaylasında ikamet eden Ali Rıza Köse, eski ve nostaljik malzemelere düşkünlüğüyle bir müze oluşturdu. Evinin yanında bulunan otomobil garajına dededen kalma eşyalar ve yıllardır topladığı çeşitli malzemeleri koyan Ali Rıza Köse'nin kişisel müzesi ziyaret edenleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Osmanlı döneminden kalma güğümler, bakır yemek tabakları, ibrikler, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından kalan 1930 baskısı paralar, delikli kuruşlar, eski dönemde gelinlerin başlarına taktığı başlıklar, eski tarım aletleri, radyolar ve daha birçok malzemeden oluşan bu garaj, şu an unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekleri de canlandırıyor.

DEDELERİNDEN KALAN EŞYALARI BİRİKTİRDİ

Tarihe ve tarihi eşyalara tutkunluğunu anlatan Ali Rıza Köse, "Böyle eskilere meraklıyım, kaybolmasın, dedemizden kalma. Eş ve dostta da varsa getirsin parasıyla alırım, buraya koyarım. Yani hurdacılara on paraya vermesinler. Sahip çıksınlar, bana vermezlerse evlerinde dursun. Şu mavzerin namlusu, bir hurdacıdan 10 liraya aldım. 10 liraya bu atılır mı ya, evine koy dursun. 10 liraya hurdacıya vermiş adam. Antika bunlar, ben kıymetini bilirim. Silerim, bakarım, buralarda vakit geçiririm, kimseye kaybettirmem. Bazen hırsız da geliyor ama hırsız da pek yanaşamaz buraya." dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı