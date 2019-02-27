Geçmişin izleri geleceği inşa ediyor

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Medeniyetimizin Tasavvurunda Geçmişin İzleri Geleceği İnşa Ediyor Projesi" kapsamında paneller gerçekleşti.

Ortaokul ve lise seviyesinde devam eden Fatsa Fen Lisesinde gerçekleştirilen panele Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren ortaokullar projeye dahil olan 25 öğrenci katıldı. Proje kapsamında, ortaokullar seviyesinde ikincisi gerçekleştirilen panelde, 25 panelist Orhan Yeniaras'ın yazdığı, öğrencileri zamanda yolculuğa çıkararak, Fatih Sultan Mehmet Han ve Mimar Sinan dönemine götüren kitabı anlattı.

Öğrenciler, okumuş oldukları kitapla ilgili görüşlerini, kitabın kendilerine neler kazandırdığını, panele katılan konuklarına anlattılar. Bu proje kapsamında okunan eserler sayesinde geçmişle günümüz arasında bağlantı kuran öğrenciler, ülkemizin daha iyi yerlere gelebilmesini sağlamak için yapmaları gerekenleri daha iyi anladıklarını, artık yapılan hataların tekrar edilmemesi gerektiğini, bu proje ile okunan kitaplar sayesinde farkındalıklarının arttığını, çok yönlü gelişmenin önemini fark ettiklerini belirttiler.

Kaynak: İHA