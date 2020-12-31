Geçmişin Muhasebesi

Geçmişin muhasebesini yapmayanlar, geleceğe emin adımlarla ilerleyemezler. Dünü iyi görelim ki yarına güvenle adım atalım.

2020 insanlık tarihinde derin izler bırakan yıllardan bir yıl olarak tarihe geçecek. Ülke olarak bizim içinde, unutulmayacak bir sene olarak tarihte yerini alacaktır.

Bilindiği gibi, bir koca yılı pandemiyle mücadeleyle geçirdik. Covid-19 adı verilen bir virüs tüm Dünya’yı kastı kavurdu.

Her gün onlarca insanımız virüse kurban gitti. Dostlarımız, yakın akraba ve komşularımızdan günlük olarak kayıplar verdik.

Devletimiz ve Milletimiz, bir yıl boyunca enerjisinin önemli kısmını virüsle mücadeleye verdi. Önlemler alındı, günlük yaşantılarımızda kısıtlamalar oldu ve virüse yakalananlara tedaviler uygulandı.

Virüsle mücadele ederken, krizden siyasi rant elde etmek isteyen bir takım çevrelerle de mücadele etmek zorunda kalındı.

Şüyuu vukuundan beterdir. Pandemi’nin yayılmaya başladığı aylarda; virüs vakalarının resmi rakamların çok-çok üzerinde olduğu, Sağlık Bakanlığının gerçek rakamları filtreleyip gizlediği söylemleri fısıldandı.

Diğer taraftan, her gün bir kaç yakınımız gözler önünde virüse yakalanırken veya virüs nedeniyle can verirken; böyle bir virüsün olmadığı, tamamen bir aldatmaca olduğu dedikoduları pompalandı.

Sonbahar gelip vaka sayıları tırmanmaya başlayınca da; rakamların şişirildiği, grip vakalarının covid-19 vakalarına ilave edildiği söylemleri yayılmaya çalışıldı.

Her kriz döneminde menfaat ve çıkar devşirenler olduğu gibi, pandemi döneminde de krizi ranta çevirenler oldu.

Malum küresel güçler bundan ilk payını alanlar oldu. Altın ve dövizin fırlaması elbette küresel güçlerin işine yaradı. Salgın döneminde, masa başında kazanç! elde ettiler.

Ülke içinde de bazı vicdansızlar, krizi ranta çevirme yolunu seçtiler. Salgının başlangıç haftalarında dezenfektan ürünleri, maske, kolonya gibi ürünleri fahiş fiyattan satmaya başladılar.

Daha sonra hepimizin müşahede ettiğimiz patates ve soğan stokları, yüksek fiyatla piyasaya sürmelerini takiben pek çok market ürünleri, gıda maddeleri zamlı satışa başlandı.

Yine marketlerde satılan pek çok paket gıda maddelerinin, ekmek dahil gramajları düşürülerek satışa sunulmakta olduğunu televizyon haberlerinden izledik.

Pandemi, sosyal hayatımızı da derinden etkiledi. Düğünlerimiz, nişan merasimlerimiz ve cenaze işlemlerimiz mecburen kısıtlı şartlarda yapıldı.

