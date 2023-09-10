Geçmişin yok olan mirası: ’Kapı tokmakları’

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen, kadınlar için ince erkekler için ise tok ses çıkartan motifli tarihi kapı tokmakları zamana direniyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Geçmişin yok olan mirası: ’Kapı tokmakları’

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen, kadınlar için ince erkekler için ise tok ses çıkartan motifli tarihi kapı tokmakları zamana direniyor.

Osmanlı zamanında eve gelenin anlaşılması için kapı üzerine işlenen tokmaklar, şekli ve çıkardığı ses ile farklı anlamlar taşıyordu. Kapının üzerinde ana tokmak ve ana tokmağın altında küçük bir tokmak daha bulunur, kalın ses geliyorsa kapıyı çalanın erkek, ince ses geliyorsa, kapıyı çalanın kadın olduğunu bilinirdi. Öte yandan, kapı tokmakları üzerinden ailelerin sosyal ve kültürel kimlikleri anlaşılmaktaydı. Fakir evlerdeki kapı tokmakları ince, basit, demir ve halkalar şeklinde, zengin evlerdeki kapı tokmakları kalın, ağır, süslüydü. Anadolu'nun birçok noktasında olduğu gibi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki cumbalı evlerin kapısında görülen tarihi tokmaklar adeta zamana direniyor.

Tarihi kapı tokmaklarının Çemişgezek ilçesinde varlığını sürdürdüğü aktaran Sezai Akın, "Kapı tokmakları insanımızın kibarlığını gözler önüne seriyor. Çevresi sanatsal motiflerle süslenmiş kapı tokmaklarından ince ses çıkartanı kadının geldiğini, kalın ses çıkartan ise erkeğin geldiğini gösteriyordu. Kalın ses çıkartınca içerden erken açıyor. İnce ses çıkınca içe kadınlar kapıyı açıyor. Buda geçmişimizin kibarlığını gözler önüne seriyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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