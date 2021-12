Olivier ödüllü aktörden acı haber! İngiliz tiyatrosunun ünlü oyuncularından Antony Sher hayatını kaybetti Güney Afrika kökenli İngiliz oyuncu Antony Sher 72 yaşında kansere yenik düştü. Oyuncu, rol aldığı Sher, Shakespeare in Love ve Mrs Brown, The Hobbit, Supermen 2 ve The Wolfman gibi filmler ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.

