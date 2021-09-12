Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Mehmet Erdem ve Vildan Atasever hakkında bomba iddia! Erken evliliklerinin sebebi ortaya çıktı!

43 yaşındaki ünlü şarkısı Mehmet Erdem ile bir süredir birlikte olan 40 yaşındaki ünlü oyuncu Vildan Atasever geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri törenle hayatlarını birleştirdi. Milliyet'te yer alan habere göre çiftin nikahını bebek yüzünden erkene çektikleri söylendi.

İstanbul'da bulunan bir otelde gerçekleşen törenle hayatlarını birleştiren çiftten başarılı oyuncu Vildan Atasever'in bebek beklediği ortaya çıktı. İki aylık hamile olduğu konuşulan oyuncunun, geçtiğimiz günlerde görüntülendiği Ulus Liv Hospital Hastanesi'ne bu yüzden gittiği öğrenildi.

"BEN HAZIRIM BEKLİYORUM"

Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nikaha saatler kala Instagram hesabından gelin ayakkabısının altına bekar arkadaşlarının ismini yazdığı anları paylaşarak ''Kızlar ben hazırım, bekliyorum'' notunu düşmüştü.

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Kadın İsterse adlı diziyle üne kavuşan Altın Portakal Ödülü sahibi genç oyuncu.

Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981'de Bursa'da Erzurumlu 5 çocuklu bir ailenin kızı olarak doğdu. Babası narkotikte komiser, annesi ise ev hanımı olan Vildan Atasever'in 4 kardeşi daha bulunmaktadır. Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde tamamladı ortaöğretimine başladıktan bir süre sonra buradan ayrılıp Cihangir Koleji'ne geçti. Ünlü bir oyuncu olma isteği de bu yıllara dayanıyordu. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Lise'den sonra Açıköğretim'e gittiği yıllarda radyoda DJ'lik ve Best Tv'de VJ'lik yaptı. Tanınması dönemin ünlü internet sitesi chivi.com'da web kızı olmasıyla başladı.

Vildan Atasever Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

MEHMET ERDEM KİMDİR?

Mehmet Erdem 1978 yılında Manisa’da doğdu. Orta öğrenimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Babası klarnet, dayısı bağlama çalardı. Bu nedenle müzikle erken yaşta tanıştı. İlk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çalmaya başladı. Lise döneminde çeşitli gruplarda müzisyen ve vokalist olarak yer aldı.

Mehmet Erdem kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Mehmet Erdem şarkılar nelerdir?

Mutlu birlikteliklerini düğünle taçlandırdılar! Vildan Atasever - Mehmet Erdem dünyavine girdi!