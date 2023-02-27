Gedeon Tshiabuiye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gedeon Tshiabuiye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gedeon Tshiabuiye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gedeon Tshiabuiye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gedeon Tshiabuiye 24 Temmuz 2001 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gedeon Tshiabuiye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Straight-Line Management yapmaktadır. Gedeon Tshiabuiye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gedeon Tshiabuiye'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gedeon Tshiabuiye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/gedeontshiab?utm_medium=copy_link

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Gedeon Tshiabuiye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gedeon Tshiabuiye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

Gedeon Tshiabuiye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gedeon Tshiabuiye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında LB Châteauroux U19

1 Temmuz 2019 yılında Châteauroux B

1 Temmuz 2021 yılında FC Chambly B

29 Ocak 2022 yılında FSV Salmrohr

12 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Gedeon Tshiabuiye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gedeon Tshiabuiye şuan US Hostert takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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