Gediz AK Parti İlçe Başkanı Osman Yımaz oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan'ın istifasının ardından boşalan ilçe başkanlığına Osman Yılmaz atandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Gediz AK Parti İlçe Başkanı Osman Yımaz oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan'ın istifasının ardından boşalan ilçe başkanlığına Osman Yılmaz atandı.

Gediz ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan'ın istifası ile boşalan ilçe başkanlığı için birçok aday başvuruda bulunmuş ve çeşitli istişare toplantıları gerçekleşmişti. Ayrıca İlçe Teşkilatında temayül yoklaması da yapılmıştı.

Temayül sonucu ve AK Parti Genel Merkezin değerlendirmesi ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla Gediz İlçe Başkanlığına Osman Yılmaz getirildi.

AK Parti Genel Merkez'de yapılan mülakat ve değerlendirmelerin ardından Gediz İlçe Başkanlığı için uygun görülen isim Osman Yılmaz, AK Parti Kütahya Milletvekilleri, İl Başkanı Mustafa Önsay ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile birlikte gittiği Genel Merkezde görevi devraldı.

Osman Yılmaz ilçe Başkanı olarak atanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Değerli Hemşerilerim, Kıymetli Dava ve Yol Arkadaşlarım; "Parti Teşkilatımızın Temayülü, Genel Merkezimizin değerlendirmeleri ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bugün itibarıyla Ak Parti Gediz İlçe Başkanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım" dedi.

Gediz AK Parti İlçe Başkanı Osman Yımaz oldu

Gediz AK Parti İlçe Başkanı Osman Yımaz oldu

Gediz AK Parti İlçe Başkanı Osman Yımaz oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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