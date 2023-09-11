Gediz Çeltikçi köylüleri şehitlik yapılmasını istiyor

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Çeltikçi Köyünde geçtiğimiz yıllarda 1297 nolu parsel şehitlik olarak tescil edilmiş ve şehitlik yapılması ile ilgili ilk adımlar atılmıştı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Gediz Çeltikçi köylüleri şehitlik yapılmasını istiyor

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Çeltikçi Köyünde geçtiğimiz yıllarda 1297 nolu parsel şehitlik olarak tescil edilmiş ve şehitlik yapılması ile ilgili ilk adımlar atılmıştı.

Gediz harbinde, Yunan işgali sırasında düşman askerlerini püskürtmek için savaşırken şehit düşen 17.Tümen askerlerinin naaşlarının bulunduğu alan Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından şehitlik olarak tescillenmişti.

Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği Fahri Başkanı ve Araştırmacı Adem Öztürk tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 141 şehidin mezarı Merhum Çeltikçi Köyü Muhtarı Mehmet Dinçer'in yoğun çalışmaları ve girişimleri ile bir şehitlik abidesi yapılması planlanmıştı.

Çeltikçi Köyünde yapılması planlanan ve bunun gerekli çalışmaların başlatılması ile ilgili konuşan Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği Fahri Başkanı ve Araştırmacı Adem Öztürk, "Gediz Çeltikçi Köyü Muhtarı Mehmet Dinçer'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisi ile Çeltikçi Köyünde bulunan yüzlerce şehidimizin yattığı alanda şehitlik yapılması için dernek olarak beraberce mücadele ettik" dedi.

Öztürk, "Resmi kayıtlı olan 2 binbaşı, 4 üsteğmen, 8 teğmen, 2 yedek subay, 1 çavuş, 2 Onbaşı ve 122 erin yattığı Pavlak mevkisinde ayrıca köy girişinde yaralı askerleri köyden çıkararak 83 askerimizin şehit edildiği alana köylüler kendi imkanlarıyla ufak bir abide yapmıştı.

Gediz büyük Muharebelerinin yapıldığı bu yere abide yapılması için rahmetli araştırma görevlisi Mehmet Pınar hocamın ve rahmetli olan Köy Muhtarı Mehmet Dinçer'in çok büyük arzuları vardı. Fakat ömürleri yetmedi. Bizim dernek olarak isteğimiz bu hususta Gediz Kaymakamlığı başta olmak üzere Belediye Başkanlığı ve sivil toplum örgütlerinin desteğini bekliyoruz. Amacımız gelecek kuşaklara ecdadımızın ne şartlar altında mücadele verdiklerini anlatmak. Dernek olarak rahmetli muhtarımızın ve Mehmet Pınar hocamızın verdiği mücadeleyi amacına ulaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çeltikçi Köyünde şehitlik olarak tescillenen bölgede Afyonkarahisar'dan 4 şehit, Ankara'dan 19 şehit, Antalya 1, Aydın 1, Bilecik 1, Bolu 10, Bursa 1, Çankırı 3, Çorum 10, Denizli 2, Eskişehir 8, İstanbul 4, Karaman 1, Kastamonu 3, Kayseri 11, Kırıkkale 1, Kırşehir 7, Konya 3, Nevşehir 16, Niğde 11, Sakarya 4, Yozgat 8, Zonguldak 1, Erzincan 2, Bursa 1, Görüce 1, Kerkük 1, Manastır 2, Giresun 1, Aydın 1, Bağdat 1,şehit naaşı bulunuyor.

Gediz Çeltikçi köylüleri şehitlik yapılmasını istiyor

Gediz Çeltikçi köylüleri şehitlik yapılmasını istiyor

Gediz Çeltikçi köylüleri şehitlik yapılmasını istiyor

Gediz Çeltikçi köylüleri şehitlik yapılmasını istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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