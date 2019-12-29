Gediz Nehri'nde kaybolan amatör balıkçının cesedi bulundu (2)

TEKNESİNİN OLDUĞU YERDE ULAŞILDI

İzmir'in Foça ilçesinde, dün akşam balık avlamak için teknesiyle Gediz Nehri'ne açılan Muharrem Sürücü'nün (37) bugün saat 16.30 sıralarında, arama- kurtarma ekiplerince cansız bedeni bulundu. Sürücü'nün cesedine, teknesinin bulunduğu yerde ulaşıldı. Muharrem Sürücü'nün cansız bedeni, dalgıçlar tarafından sudan çıkarılıp, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: DHA