Su kalitesi "Çok kirli" anlamına gelen 4. sınıf kategoride bulunan Gediz Nehri ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Evsel kirliliği gidersek de Gediz Havzası'ndaki Gediz Nehri'nin kirlilik baskısını tek başımıza engelleyemeyiz. Burada bütün kamu kurumlarımıza, tüm yerel yönetimlere, organize sanayi bölgelerimize, münferit sanayicilere ve işletmecilere, deri OSB'lere yani tüm paydaşlara büyük görev düşmektedir" dedi.

Kütahya'dan doğarak Uşak, Manisa ve İzmir'den geçtikten sonra Ege Denizi'ne boşalan ve tarımsal olarak büyük bir öneme sahip Gediz Nehri kuraklık ve kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya. Havzası üzerinde bulunan yüz binlerce hektarlık tarım arazisine su kaynağı olan Gediz Nehri binlerce çiftçi için de büyük bir ekonomik öneme sahip. Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Gediz Nehri, özellikle geçtiği bölgelerden kendisine boşaltılan sanayi atıklarıyla da kirli ve sağlıksız hale geldi. Manisa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MASKİ) de Gediz Nehri ve Bakırçay'ı kurtarıp tekrar eski günlerine döndürmek için binlerce ton atıksuyu arıtıyor. MASKİ, 104 dönüm alan üzerine kurulu olan Manisa Atıksu Arıtma Tesisi başta olmak üzere il genelindeki 20 tesisle atık suları arıtarak doğaya deşarj ediyor. Arıtılan su Gediz Nehri'ne bırakılıyor. Manisa Atıksu Arıtma Tesisi'nde günlük 50 ila 60 bin metreküp olmak üzere il genelinde 130 ila 140 bin metreküp atıksu arıtılıyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, gazetecileri tesisi gezdirdi, yapılan çalışmaları anlattı.

"Gediz Nehrine günde 50 bin ile 60 bin metreküp civarında arıtılmış atıksu bırakıyoruz"

Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan sularla Gediz Nehrinin beslendiğini kaydeden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Bu tesiste günde 50 bin metreküp ile 60 bin metreküp arasında su arıtılması gerçekleştirilmekte. Manisa Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Manisa şehrinin en büyük atık su arıtma tesisidir. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün de o dönemki şartlarda yaklaşık 30 milyon dolar yapım bedeliyle gerçekleştirmiş olduğu bir tesis burası. Bu tesisimizde Yunusemre ve Şehzadeler ilçemizdeki evsel atıksulardan oluşan, kanalizasyon sistemlerimizde toplanan suların toplanıp tesiste arıtılma işlemini gerçekleştirmekteyiz. Tesisteki atık sularımız tesiste yaklaşık 24 saat işlemden geçirildikten sonra Gediz Nehrine ulaştırılmaktadır. Biz Gediz Nehrine günde 50 bin ile 60 bin metreküp civarında arıtılmış atıksuyu bırakmış oluyoruz. Bu sadece bu tesiste gerçekleştiriliyor. 20 tane atıksu arıtma tesisimiz bulunmakta. Bu atıksu arıtma tesislerimizde de günlük 135 bin ile 140 bin metreküp arası bir atıksu arıtımı gerçekleştiriyoruz" dedi.

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"Küresel ısınma ve iklim değişikliği Gediz Nehrini olumsuz etkiledi"

Gediz Nehri'nin beslenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Çevik, "Buradaki ana amacımız Gediz Havzası ve Kuzey Ege Havzası dediğimiz Bakırçay Çayı'nın beslenmesiydi. Tabii küresel ısınma ve iklim değişikliği Gediz Nehrini olumsuz etkilemiş bulunmakta. Bu açıdan bizim MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 20 tane atıksu arıtma tesisimizde arıtılmış atıksuyu Gediz ve Bakırçay'a verip bu nehirlerimizin, yeraltı su kütlelerimizin, su havzalarımızın korunması çok büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

"Evsel kirliliği gidersek de Gediz Havzasındaki kirlilik baskısını tek başımıza engelleyemiyoruz"

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip Manisa'nın evsel atıksularını arıttıklarını ve doğaya bıraktıklarını söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Çevik, "Kurumumuzun görev alanı şehrimizdeki yaklaşık 1,5 milyon nüfusa hizmet edip vatandaşlarımızın su hizmetini sağlamak ve vatandaşlarımızın kullandığı atık suları arıtarak doğaya deşarj etmek. Burada evsel kirliliği gidermekle yükümlüyüz. Biz evsel kirliliği gidersek de Gediz Havzası'ndaki Gediz Nehri'nin kirlilik baskısını tek başımıza engelleyemiyoruz. Burada bütün kamu kurumlarımıza, tüm yerel yönetimlere, tüm paydaşlara, organize sanayi bölgelerimize, münferit sanayicilere ve işletmecilere, deri OSB'lere büyük görev düşmektedir. Gediz üzerindeki baskıyı sadece MASKİ Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu atıksu arıtma tesislerinden evsel kirliliği gidererek yok etmiş olamayız. Burada sanayicilerimize, kamu kurumlarımıza çok büyük iş düşmektedir" ifadelerini kullandı.

Gediz'i besleyen Nif Çayı'nın da Manisa'dan doğduktan sonra İzmir güzergahında kirlenip tekrar Manisa sınırlarına girerek Gediz'e döküldüğünü vurgulayan Çevik, "Gediz Nehrini besleyen kollardan bir tanesi Nif Çayı'dır. Nif Çayı Manisa bölgesinde doğup İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden geçerek yeniden Manisa'da Gediz Nehriyle buluşmaktadır. Nif Çayı'nın Manisa üzerinden buluştuğu noktada kirliliğin çok fazla olduğunu gözlemlemekteyiz. Nif Çayı'nın doğduğunda kirli olduğunu değil, geçtiği güzergahta İzmir bölgesinden geçtikten sonra şehrimize çok büyük bir kirlilik yükü getirdiğini göstermektedir. Kütahya'da doğan Gediz Nehri şehrimize zaten kirlilik baskısıyla gelmektedir. Burada her ne kadar bu zamana kadar 323 milyon işletme bedeli, 340 milyon da yatırım bedeli yapıp 643 milyon TL civarında bir bedeli 2014 yılından bu yana atıksu arıtma tesislerimize harcasak da, bununla beraber 389 milyon metreküp atıksu arıtımı gerçekleştirmiş olsak da tek başımıza MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yeterli değildir" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Manisa'nın altyapısından sorumlu olduklarını vurgulayan Çevik, "Biz MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Manisa'nın altyapı sisteminden sorumluyuz. Manisa'nın kanalizasyon ve altyapı tesislerinin işletiminden sorumluyuz. Burada çatı görev Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz de dönem dönem Gediz Havzasıyla ilgili toplantılar gerçekleştirmekte. Bu 4 şehrimizi bir araya getirerek her paydaşın yapmış olduğu çalışmaları raporluyoruz. Biz de Uşak, Kütahya, İzmir ile beraber iletiş halindeyiz. Dönem dönem biz de kurum olarak teknik ve idari destek sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)