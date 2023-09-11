Gediz’de 7 bin 104 öğrenci için ders zili çaldı

Gediz ilçesinde 2023-2024, Eğitim-Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte 7 bin 104 öğrenci ders başı yaptı.

Gediz ilçesinde öğrenciler 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte 58 okulda, 818 öğretmen ve 7 bin 104 öğrenci ders başı yaptı.

Ders başı yapan öğrencilerden 417'si okul öncesi, 2158'i ilkokul, 2297'si Ortaokul, 2232'si de lise öğrencilerinden oluşuyor.

Gediz'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı. Bazı öğrenciler okula aileleriyle geldi.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım arasında, yarıyıl tatili 22 Ocak-02 Şubat 2024 tarihinde, ikinci ara tatil 08-12 Nisan 2024 tarihinde olacak. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek

Gediz'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Kurtuluş ilkokulunda tören düzenlendi. Törene Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Kurtuluş İlkokulu Müdürü Recep Altıntaş ve veliler katıldı.

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Kurtuluş İlkokulu okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte şişme oyun alanlarında eğlenen öğrencilere pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edildi.

Yeni Eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içinde olduklarını söyleyen Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, "Eğitim ordumuzun kıymetli neferleri! Saygıdeğer Anne ve Babalar! Sevgili Öğrenciler! Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur" ifadesinin kılavuzluğunda cennet ülkemizin aydınlık yarınlarının, aziz milletimizin istikbalinin emanet edileceği çocuklarımızın ilim deryasına kulaç atacağı bir eğitim öğretim yılına daha coşkuyla karşılamaktayız" dedi.

Müdür Bahadur, "Cumhuriyetimizin 100.yılında 2023-2024 eğitim öğretim yılımızın ve ilköğretim haftamızın başta öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, bütün eğitim çalışanlarımız ve velilerimiz olmak üzere bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)