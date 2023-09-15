Gediz’de Bed-i Besmele programı düzenledi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Osmanlı geleneği olan Bed-i Besmele programı düzenledi.

4-6 Yaş Kur'an Kursları'nda yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile Fatih Kur'an Kursu Öğreticileri için, Fatih Camiinde bir Osmanlı geleneği olan Bed-i Besmele programı düzenledi.

Programa Şube Müdürü Osman Avcı, Din Hizmetleri Uzmanı Yasin Kartal öğrenciler ve veliler katıldı.

Ulu Camii Müezzin Kayyımı İsmail Karakaş'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda minik öğrenciler ile ilk dersi Şube Müdürü Osman Avcı yaptı.

4-6 Yaş Kur'an Kurslarının öneminden bahseden Şube Müdürü Avcı, "Vatandaşlarımız tarafından her geçen gün 4-6 Yaş Kur'an Kurslarımıza ilgi artıyor. Kurslarımızda öğrencilerimiz başta Kur'an-ı Kerim eğitimi olmak üzere değerler eğitimi, el becerisi, eğitsel oyunlar ve buna benzer eğitimler alıyor. Bu eğitimlerin verilme gayesi ise milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek. 4-6 Yaş Kur'an Kurslarımızın maddi ve manevi inşasında ve imarında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Program sonunda minik öğrencilerimize pamuk şeker ikramı ve palyaço gösterisi yapıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)