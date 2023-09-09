Gediz’de ’En lezzetli keçi peyniri yarışması’ düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "en lezzetli keçi peyniri yarışması düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Gediz’de ’En lezzetli keçi peyniri yarışması’ düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "en lezzetli keçi peyniri yarışması düzenlendi.

Gediz Tarım ve Hayvancılık Fuarının son gününde gerçekleştirilen yarışmaya Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Murat Tekeli, Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Zekeriya Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Aslan, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Farklı köy ve ilçelerden 7 yarışmacının katıldığı En Lezzetli Keçi Peynir Yarışmasında jüri üyeleri birbirinden lezzetli peynirlerin tadına bakarak dereceye girecek üreticileri belirlemeye çalıştı.

Jüri üyelerinin en lezzetli peynirini belirlemekte zorlandığı yarışmada birnciliği Eskigediz beldesinden Halil İbrahim Karakoyun, ikinciliği Emet Belediyesi, üçüncülüğü ise Üzümlü Köyünden Ayşe Çetin kazandı.

Yarışmada dereceye girenlere ödül olarak Akıllı saat hediye edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü yarışmaya katılan tüm katılımcıları tebrik ederek teşekkür etti.

Gediz’de ’En lezzetli keçi peyniri yarışması’ düzenlendi

Gediz’de ’En lezzetli keçi peyniri yarışması’ düzenlendi

Gediz’de ’En lezzetli keçi peyniri yarışması’ düzenlendi

Gediz’de ’En lezzetli keçi peyniri yarışması’ düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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