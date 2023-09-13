Gediz’de kamelyalara zarar veren kişi veya kişiler tepki

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından yapılan yaşam alanlarında ve parklarda bulunan oturma ve kamelyalara zarar verilmesi tepkilere neden oluyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Gediz’de kamelyalara zarar veren kişi veya kişiler tepki

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından yapılan yaşam alanlarında ve parklarda bulunan oturma ve kamelyalara zarar verilmesi tepkilere neden oluyor.

Adnan Menderes Yaşam Parkı başta olmak üzere ilçenin değişik noktalarında bulunan yaşam alanlarında, parklarda oturma bankları, kamelyalar ile tuvaletlere verilen zarar geçtiğimiz yıllarda gözler önüne serilmişti.

Gediz'de son olarak Ayışığı parkında bulunan kamelyaları yakan ve kırarak zarar veren kimliği belirsiz kişiler hem belediye ekiplerinin hem de vatandaşların tepkisini çekti.

Sosyal alanlara, parklara, çocuk oyun guruplarına, şehir içi tuvaletlere verilen zararların yapılan çalışmalara ve verilen emeğe zarar vermek olmadığını, tüm Gediz halkının sosyal haklarına yapılan bir saldırı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yakılarak zarar verilmiş kamelyanın resmini paylaşarak üzülüyoruz. Kamu malına zarar vermek bir insanlık suçudur notunu paylaştı.

Akçadurak, "Gediz'in yaşanabilir bir yer olması için hep birlikte çalışmalıyız. Vatandaşlarımıza düşen görev yapılan bu hizmetlere sahip çıkmak ve onları korumaktır. Birbirimizin hakkına riayet edip saygı göstermeliyiz" dedi.

Gediz Belediyesi olarak en büyük görevlerinin, kentte yaşayan her bir vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmeti vermek, vatandaşların rahatı, huzuru ve mutluluğuna katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Akçadurak, "Bunu yaparken de tüm hizmetlerin, tesislerin, yapıların ve projelerin bedelini vatandaşlarımızın katkılarıyla hayata geçtiği için büyük özen gösteriyoruz. Bizler böylesine titiz bir tavır içerisindeyken ilçemize kazandırdığımız parklarımızın, tesislerimizin ve sosyal alanlarımızın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarara uğraması, kırılması, bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Zira söz konusu alan, eser ve tesislerin tamamı birer kamu malıdır, tüyü bitmemiş yetimin hakkı ve Gediz'de yaşayan her bir bireye aittir. Hepimizin ortak malı olan tesislere yapılanlar sadece bizlerin çalışması ve emeğine değil, tüm hemşerilerimizin hakkına da yapılmış bir saygısızlık, bir saldırıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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