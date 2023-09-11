Gediz’de kamu binaları hızla yükseliyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde İl Özel İdare tarafından yaptırılan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlık binalarının yapımı devam ediyor.

İnşaatı devam eden Emniyet Müdürlüğü ve Hükümet Konağı yapımının belirtilen takvim günü içerisinde bitirileceği ve teslim edileceği bildirildi.

Gün geçtikçe yükselen Hükümet konağı ve Emniyet Müdürlüğü binası ile ilgili konuşan yüklenici firma yetkilisi Cumali Kara, inşaatımız hızla yükselmekte, sözleşmemizde yer alan tarihe kadar binalarımızı tamamlayacağız dedi.

Kara; "İşimiz devam ediyor. En hızlı şekilde taahhüt ettiğimiz noktalar üzerinde işimizi yapmayı taahhüt etmiş bulunmaktayız. Şu an şantiyemizde 50 kişi civarında vasıflı çalışanımız var. İnşaatımızla ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumali Kara ayrıca, hizmet binalarını taahhüt ettiğimiz tarihte tamamlayarak teslim edeceğiz şeklinde konuştu.

10 Mayıs tarihinde başlayan Gediz Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü binası yapım işi 79 milyon 625 bin TL bedelle yüklenici firmaya verilmişti verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)