Gediz’de okuyan gençlik projesi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi'nde Diksiyon ve Etkili İletişim Öğretmeni Hacer Çoban tarafından "Okuyan Gençlik" projesi gerçekleştiriliyor.

Bir toplumun refah düzeyi ancak okuyan bir toplumla en üst seviyelere çıkarılabilir diye konuşan Diksiyon ve Etkili İletişim Öğretmeni Hacer Çoban; "Bu felsefeden yola çıkarak neden biz de refah düzeyimizi en üst seviyelere çıkarmayalım diye düşünüp Gediz'de " Okuyan Gençlik" projesini başlatmaya karar verdik. Projemizi haftanın belirli günlerinde Gediz Gençlik Merkezi Kütüphanesinde sabah 10.00'da başlatıp en az bir saat olarak sınırsız sürede gerçekleştiriyoruz. Gediz Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Diksiyon kursu öğrencilerinin katılımıyla başlattığımız bu projenin daha büyük kitlelere ulaşıp, sosyal medya bağımlısı olan bir gençlikten "Kitap Kurdu" olan bir gençliğe dönüştürüp daha da genişletmek tek amacımız. Unutmayalım ki toplumsal istikrar olmadan uygarlık olmaz; bireysel istikrar olmadan da toplumsal istikrar olmaz. İstikrarlı ve gönüllü tüm gençlerimizi küçük sürprizlerin olduğu projemize herkesi bekliyoruz" dedi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ise; "Özü sağlam, sözü sağlam insan olmak; vatanına, milletine değerlerine sahip çıkan bir insan olmak için okumak, hem de herkesten daha fazla okumak gerekiyor. Gediz Belediyesi Gençlik Merkezi'mizde bu etkinliği gerçekleştiren ve katılanları tebrik ediyor; her kesime örnek olmasını diliyorum.7'den 70'e herkesi Gençlik Merkezimize bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA