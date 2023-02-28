Gedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gedo 3 Mayıs 1993 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Nagy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gedo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Gedo'nin Aswan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Baladiya

13 Ocak 2019 yılında El Alameen

30 Haziran 2019 yılında Baladiya

1 Kasım 2019 yılında Coca-Cola FC

1 Eylül 2021 yılında Aswan SC

Gedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gedo şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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