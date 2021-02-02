Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Süper Lig'in ara transfer döneminde Benfica'dan kiralık olarak Galatasaray'a katılan Gedson Fernandes'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı biliniyordu. Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen 22 yaşındaki genç oyuncu, İstanbul'a iniş yaptıktan sonra havalimanından ambulans ile sponsor hastaneye götürülmüştü.

Sarı-kırmızılılar, gün içerisinde yaptığı açıklama ile Fernandes'in tüm testlerinin ve akciğer tomografisinin normale döndüğünü belirtti. Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle:

"21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul'a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'e götürülmüştür.

Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Galatasaray'dan yapılan bu açıklama ile taraftarlar Fernandes'in Fenerbahçe deplasmanında forma giymesi için ümitli hale geldi. Taburcu edilen yıldız oyuncu, Başakşehir maçının ardından takımla birlikte idmanlara başlayacak.

Fatih Terim'in şans vermesi halinde ise Fenerbahçe derbisinde süre alabilecek. Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da tüm takım Perşembe günü Kovid-19 testine girecek.