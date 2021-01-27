Ara transferin son günlerine girilirken orta saha transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, yabancı basında çıkan haberlere göre Benfica'da forma giyen Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı. İrfan Can transferinde Başakşehir'in yüksek bonservis istemesi nedeniyle geri adım attığı söylenen sarı-kırmızılıların, Gedson Fernandes transferini bitirmeye çalıştığı söyleniyor. Peki, Gedson Fernandes kimdir ve kaç yaşında? Gedson Fernandes Galatasaray'a transfer oldu mu? İşte detaylar...

GEDSON FERNANDES KİMDİR?

9 Ocak 1999 doğumlu Gedson Fernandes, 22 yaşında ve Portekizli orta saha oyuncusudur.

São Tomé'de doğan Fernandes, kariyerine 2008 yılında Portekiz'de SC Frielas takımında başladı. Bir yıl sonra SL Benfica'nın genç takımına transfer oldu ve 2017 yılında rezerv takıma yükseldi. Aynı yıl 11 Şubat'ta ilk profesyonel maçına Benfica B formasıyla ligde 4-2 yendikleri Desportivo das Aves karşısında çıktı.

2018-19 sezonunda Benfica'nın as takımına yükseldikten sonra Fernandes, ilk maçına 7 Ağustos 2018 tarihinde Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda evinde 1-0 yendikleri Fenerbahçe karşısında çıktı. Bir hafta sonra, deplasmandaki ikinci ayak maçında 26. dakikada 1-1'lik beraberliğin açılış golünü attı ve Benfica'nın play-off turuna yükselmesine katkıda bulundu.

Fernandes, 15 Ocak 2020 tarihinde 18 aylığına Premier League kulübü Tottenham Hotspur'a kiralandı. Premier League'deki ilk maçına 0-0 berabere kaldıkları Watford deplasmanında çıkarken, 80. dakikada oyuna dâhil oldu.

GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU?

Dünya basınında transfer görüşmeleri hakkında verdiği haberlerle tanınan Nico Shira, Galatasaray'ın Gedson Fernandes'i kiraladığını açıkladı. Ancak henüz oyuncu ve Galatasaray tarafından resmi bilgilendirme bulunmuyor.