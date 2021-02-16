Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren ve tüm dünyadan eleştiri yağmuruna tutulan aşırı sağcı Geert Wilders'in hayatı da merak konusu oldu. Arama motorlarında Geert Wilders kimdir? Kaç yaşında? | Geert Wilders Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi? sorularının cevaplarını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

GEERT WILDERS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

58 yaşındaki Geert Wilders, 6 Eylül 11963 yaşında Venlo'da doğdu. 1998 yılında üye olduğu Hollanda Parlamentosu'nda görevine devam etmektedir. Katolik ailede büyüyen Wilders, ilerleyen zamanlarda Agnostiszm (Bilinmezcilik- Tanrı'nın olup olmadığı insanlar tarafından bilinemez.) düşüncesini benimsedi.

İslam dini ile özgürlüklerin uyuşamayacağını ifade eden Wilders, İslamofobik tutumlarıyla sıklıkla gündeme gelmektedir. Asıl nefretinin Müslümanlara değil İslam dinine olduğunu dile getiren Wilders'a bu tutumları nedeniyle 2006 yılında suç duyurusunda bulunuldu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması konusunda Hollanda'daki en büyük muhalefeti yürüttüğü blinen Wilders, son olarak 15 Şubat'ta kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımla gündeme geldi.

GEERT WILDERS CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın phoshop uygulamalarıyla üzerinde oynanmış bir görselini paylaşan Geert Wilders, bu görselin üzerine 'Terörist' ifadesini ekledi.