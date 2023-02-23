Geferson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geferson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geferson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geferson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geferson 13 Mayıs 1994 tarihinde Lauro de Freitas (BA) şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Geferson Cerqueira Teles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geferson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Geferson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 8 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Geferson'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Geferson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gefersonteles/

Geferson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geferson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Geferson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geferson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Internacional

1 Ocak 2017 yılında EC Vitória

31 Aralık 2017 yılında Internacional

8 Ocak 2018 yılında CSKA-Sofia

Geferson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geferson şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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