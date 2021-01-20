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GeForce NOW Türkiye GAMEPLUS fiyatı ne kadar? Türkiye sunucusu ne zaman açılacak?

GeForce NOW Türkiye GAMEPLUS fiyatı ne kadar? Türkiye sunucusu ne zaman açılacak? Bulut tabanlı oyun teknolojisi NVIDIA GeForce NOW, Türkiye'de de sunucu açıyor. Ülkemizde, GeForce Now powered by GAME+ ismiyle hizmet verecek olan sistem hakkında detaylı bilgiler haberimizde mevcut.

GeForce NOW Türkiye GAMEPLUS fiyatı ne kadar? Türkiye sunucusu ne zaman açılacak?

GeForce NOW Türkiye GAMEPLUS fiyatı ne kadar? Türkiye sunucusu ne zaman açılacak? Geçtiğimiz yıl dünya üzerinde popülerliğini arttırarak geniş kitlelere yayılan bulut tabanlı oyun teknolojisi sistemi NVIDIA GeForce NOW, Turkcell ile iş birliği yaparak Türkiye'de de sunucularını açacak. Ülkemizde GeForce Now powered by GAME+ adıyla hizmete girecek olan sistemin sunucularının ne zaman açılacağı ve Türkiye fiyatının ne kadar olacağı henüz belli değil. Oyuncular için büyük önem arz eden bu sistem hakkında bilinenleri haberimizde derledik.

GeForce NOW Türkiye GAMEPLUS fiyatı ne kadar? Türkiye sunucusu ne zaman açılacak?

GAMEPLUS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Türkiye fiyatının henüz belli olmadığı GeForce Now powered by GAME+, ülkemizde yakın zamanda hizmete girecek. Hizmete gireceği duyurusundan kısa bir süre sonra yapılacak olan tanıtım lansmanında birçok detayı öğrenebileceğiz.

GeForce NOW, Avrupa'da aylık 5 euro, Amerika'da ise aylık 5 dolar üzerinden kullanılıyor. Ancak sistemi, bazı özelliklerin kısıtlandığı ücretsiz sürümünü kullanmak da mümkün. 

SUNUCULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz resmi tanıtım lansmanının gerçekleşmemesi dolayısıyla sunucuların da ne zaman açılacağı belli değil. 'Cyberpunk 2077', "The Witcher" serisi, "Fortnite', "League of Legends', "Apex Legends" gibi 650'den fazla oyunu kataloğunda bulunduran NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS, yeni çıkan popüler oyunlarla kataloğunu sürekli güncelleyecek. NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS aboneleri kullandıkları donanımlara bağlı olmaksızın tüm bu oyunları Türkiye'deki sunucular üzerinden 1080p çözünürlükte ve 60FPS'de akıcı bir şekilde oynayabilecek.

GeForce NOW Türkiye GAMEPLUS fiyatı ne kadar? Türkiye sunucusu ne zaman açılacak?

"ÇIĞIR AÇACAK BİR YENİLİK"

Türkiye'de bulut tabanlı oyun sektörü için önemli bir adım attıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi:

"Bulut tabanlı oyun servisleri tüm oyun ekosistemini kökünden değiştirecek, bu alanda çığır açacak bir yenilik. Dünya çapında yapılan araştırmalar da bulut tabanlı oyun platformlarına ilgilinin giderek artığını gösteriyor. Biz de sektörün bir numarası NVDIA ile iş birliğine giderek yeni bulut tabanlı oyun platformumuz NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS sayesinde güncel oyunlara büyük masraflar yapmadan herkesin erişebilmesini sağlayacağız. Bu sayede Türkiye oyun pazarını büyütürken oyun ekosistemindeki diğer büyük oyuncularla da yapacağımız iş birliktelikleri ile pazarın öncüleri arasında yer almayı hedefliyoruz."

Onur Çelik
Spor Editörü
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