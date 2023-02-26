Gegi Geguchadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gegi Geguchadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gegi Geguchadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gegi Geguchadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gegi Geguchadze 30 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გეგი გეგუჩაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gegi Geguchadze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gegi Geguchadze'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gegi Geguchadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gegi Geguchadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gegi Geguchadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gegi Geguchadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Saburtalo

27 Ocak 2023 yılında FC Locomotive

31 Aralık 2023 yılında Saburtalo

Gegi Geguchadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gegi Geguchadze şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Gegi Geguchadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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