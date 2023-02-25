Gekai Huang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gekai Huang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gekai Huang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gekai Huang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gekai Huang 15 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 黄仡恺 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gekai Huang Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına - tarihinde katılmıştır. Gekai Huang'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gekai Huang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gekai Huang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gekai Huang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gekai Huang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gekai Huang şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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