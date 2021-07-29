Geldi ama uygulanmıyor! Sputnik V aşılarına ne oldu? Kimseden ses yok

Koronavirüs salgınına karşı aşılamada yaşanan tedarik sorununu çözmek için Türkiye, Çin'den Sinovac , Almanya'dan BioNTech ve Rusya'dan Sputnik V aşısı almak için anlaşma imzalamıştı. 5 Mayıs günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 50 milyon doz Sputnik V aşısı almak için Rusya ile anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

400 BİN DOZ GELMİŞTİ

14 Haziran'da 400 bin doz aşıyı taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanı’na inmişti. Aşılar Sağlık Bakanlığı Halka Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne sevk edilmesinin ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, gelen sevkiyatın içinden rastgele dozlar alarak kontroller gerçekleştirecekti. Bu zamanın üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen aşıların vatandaşların uygulanmaması akıllarda soru işareti yaratmıştı.

BAKAN KOCA: BAYRAMDAN SONRA DEVAMINI BEKLİYORUZ

12 Temmuz günü yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ise şuana kadar 400 bin doz Sputnik V aşısının Türkiye'ye geldiğini anımsatarak, aşı tedarikine ilişkin, "Çok uzun sürmez. Bayramdan sonra devamının gelmesini bekliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

HALA KULLANIMDA DEĞİL

Halihazırda Türkiye'de Sinovac ve BioNTech aşıları dışında bir aşının vatandaşlara uygulanmıyor olması aşıların akıbetini merak konusu hale getirdi.

SPUTNİK V AŞISI HAKKINDA

Sputnik V aşısı, Rusya'daki Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısıdır. Söz konusu aşı dünyada tescillenen ilk aşı olarak bilinmektedir.

SPUTNİK V, BİONTECH VE SİNOVAC'TAN FARKLI

Sputnik V aşısı inaktif bir aşı değildir. Sputnik V aşısı vektörel tabanlı (viral vektör) üretilmiş bir koronavirüs aşısıdır. Bu aşı formülüne, koronavirüs bileşenleri eklenmiş başka türden virüsler ekleniyor.Kovid-19 çalışmalarında en çok kullanılan, insanlarda ve hayvanlarda soğuk algınlığına yol açan adrenovirüsler, virüs vektörleri virüsün genetik özelliklerinin aktarıldığı vekil virüs aracılığıyla vücutta bağışıklık tepkisi oluşturmayı amaçlıyor.

SPUTNİK V AŞISININ KORUMA ORANI YÜZDE KAÇ?

Sputnik V aşısının koruma oranına ilişkin olarak iki veri bulunmaktadır. Bu verilerden ilki olan The Lancet dergisinde yayımlanan bir makaleye göre Sputnik V aşısının koruma, etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğu duyurulmuştu.

Sputnik V aşısını geliştiren ekibin başında yer alan Denis Logunov, aşının her iki dozunu da kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiğini söylemişti.