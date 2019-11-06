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Geleceğe fidan dik, Geleceğe nefes ol

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Ol Kampanyası kısa süre içerisinde 81 ilde büyük ilgi ile karşılandı.

Türkiye'de geçtiğimiz yaz ayında meydana gelen yangınlarda onlarca hektar alan küle dönmüş yeşili ve ağaçları seven milyonlarca insan gelen yangın haberleri ile büyük üzüntü yaşamıştı. Yaşanan tüm bu yangın haberlerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Ol Kampanyası "11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes" sloganı ile başladı. gelecegenefes.com sitesi üzerinden 11 milyon fidanın sahiplenilmesi için Türkiye haritası kullanıcılara sunuldu. Kısa süre içerisinde büyük bir ilgiyle karşılanan Geleceğe Nefes Ol Kampanyasında hedeflenen rakama iki gün gibi kısa bir süre içerisinde ulaşıldı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 13:02

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