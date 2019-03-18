‘Geleceği Yazan Kadınlar’ın eğitimi ETSO’da başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan, "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" kapsamında düzenlenen, "Mobil Teknoloji Eğitimleri" 24 ille eş zamanlı olarak Erzurum'da da başladı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) koordinasyonunda TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından ETSO Yönetim Kurulu Salonu'nda düzenlenen eğitimlere 31 kadın katılıyor. Eğitimlerin başlaması sebebiyle düzenlenen toplantıda konuşan TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, 4 hafta boyunca sürecek eğitimlerde, mobil teknoloji sanayisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikirlerini hayat geçirmek isteyen iş kadınlarının, yazılım konusunda eğitilerek mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olunacağını söyledi.

Kadınların bu alanda istihdam kapasitesinin ve girişimciliğinin de önünü açacak olan eğitim programında, 24 ilde 1601 katılımcının, 58 sınıfta eş zamanlı olarak ders göreceğini anlatan Çalıkuşu, "Kadın Girişimciler Kurulu olarak, şehrimizde yeni istihdam sahaları açabilmek, fikir ve projeler üretebilmek için "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'ni önemli bir basamak olarak görüyoruz. Ülkemizin köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi ile bünyesindeki zengin branş dallarıyla Erzurum Teknik Üniversitesi'nin elimizdeki en büyük potansiyel ve itici güç olduklarını düşünüyoruz" diye konuştu.

ÇALIKUŞU, "BÖLGENİN "SİLİKON VADİSİ" OLABİLİRİZ"

Konuşmasında, "Şehrimizin jeopolitik öneme sahip olması; teknolojik gelişmelerle birlikte yazılım, mobil altyapılar, mikroçip ve işlemci sistemleri gibi teknoloji ürünlerin üretimi noktasında önümüze büyük hedefler koymamıza vesile oluyor" diyen KGK Başkanı Çalıkuşu şunları söyledi; "Erzurum'un, sadece ülkemizin değil, yer aldığı coğrafi konumu itibariyle bölgenin "Silikon Vadisi" olabilecek potansiyele sahip olduğunu gözlemliyoruz. Bugün başlayan eğitim programımız, bu idealimizin ilk basamakları ama sağlam temelleridir. Proje partnerimiz Turkcell'den beklentimiz de bu yönde olacaktır. Bu programın, kademe kademe artarak devam etmesi en büyük beklentimiz ve arzumuzdur. Bu vesileyle de proje partnerimiz Turkcell'e Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu olarak teşekkür ediyoruz. Ayrıca katılımcılarımıza da projede yer alarak destek verdikleri için teşekkür ediyorum."

ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl'ün de katıldığı toplantıda daha sonra Turkcell eğitmenleri Ayşenur Toprak ve Elif Şentümür, eğitimlerin içeriği hakkında bilgi vererek programı başlattılar.

PROJE ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan ve geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve himayelerinde lansmanı yapılan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi; "eğitim süreci', "proje geliştirme" ve "final" aşaması olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. İllerde Oda ve Borsaların hizmet binalarında gerçekleştirilen sınıf içi eğitimler ile desteklenen programda, Turkcell eğitmenleri yüz yüze ve online eğitim verirken TOBB'un mentorları fikirlerin ticarileşebilirliği yönünde sürece destek veriyor.

HAYATA GEÇİRİLECEĞİ İLLER

Projenin bilinirliği ve başvuru sayısının artması için proje illerinin TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve kurul üyeleri yerelde ciddi katkı sağlıyorlar. Projenin hayata geçirileceği iller şunlar: Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakaları, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon.

BARSELONA'DA ÖDÜL ALDI

Teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirilen Proje, Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde Kadın için Teknoloji kategorisinde ödül alarak dikkat çekerken, Birleşmiş Milletler'de Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri toplantısında da iyi uygulama örneği olarak diğer ülkelerden katılımcılar ile paylaşıldı.

Kaynak: İHA