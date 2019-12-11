Geleceğin balerinleri Kocaeli’de yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında 5-16 yaş bale eğitimi devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bale eğitimi alan öğrenciler çalışmalarını sürdürüyor. 5-7 yaş aralığındaki çocuklar dönem başında yapılan yetenek sınavında başarılı olmaları durumunda konservatuvarda bale öğrencisi olarak eğitim almaya hak kazanıyor. Bale bölümünde 5-16 yaş aralığında 122 öğrenci eğitim görüyor. Geleceğin balerinleri olacak öğrenciler, haftada 2 gün 2 saat eğitmenler Ezgi Serdaroğlu, Asel Aklın ve İlyas Akbulut'tan eğitim alıyor.

Her yıl dönem sonunda yapılan resitalde aldıkları eğitimi seçilen eserlerle sahnede sergileyen öğrenciler, hazırlık sınıfıyla birlikte 4 yıl eğitime tabi tutuluyor.

Kaynak: İHA