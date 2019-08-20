Geleceğin basketbolcuları Tepebaşı’nda yetişiyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yaz okulları kapsamında düzenlenen kursta geleceğin basketbolcuları yetişiyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi'nde hizmete kazandırılan Yunus Emre Spor Tesisleri'ne gelen çocuklar, uzman eğitmenler gözetiminde sağlık içinde spor yapmanın keyfini yaşıyor. Spor anlamında kentteki en uğrak nokta haline gelmeyi başaran Yunus Emre Spor Tesisleri bünyesinde açılan basketbol kursu ise çocukların yoğun ilgisini görüyor. Yaz okulları kapsamında hafta içi her gün verilen kursa 7-16 yaş aralığındaki toplam 320 öğrenci katılıyor. Kursa katılan çocuklara da uzman eğitmenler tarafından temel basketbol eğitimi kapsamında basketbol kuralları, top tutma, top sürme, pas atma, turnike ve şut çalışmaları gibi eğitimler veriliyor.

Eğitimleri takip eden veliler ise, çocukların yaz aylarındaki boş vakitlerini sporla değerlendirmelerinden son derece memnun olduklarını belirterek, böyle bir imkanı sağlamasından dolayı başta Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: İHA