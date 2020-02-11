Geleceğin basketçileri Torbalı’da yetişiyor

Torbalı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Metropolis Gençlik Spor Kulübü kısa sürede büyük başarıya ulaştı. Çeşitli branşlarda hizmet veren spor kulübü özellikle geleceğin sporu gözüyle bakılan basketbolda büyük mesafe kat etti

Torbalı Belediyesinin özellikle çocuk ve genç yaştaki bireyleri spora yöneltmek, tüm branşlara eşit önem vererek canlandırmak, halkın spora ilgisini sürekli yüksek tutmak, spor okulları açarak toplumun her kesimini kucaklamak amacıyla kurduğu Metropolis Gençlik Spor Kulübü kısa sürede büyük başarıya ulaştı. Çeşitli branşlarda hizmet veren spor kulübü özellikle geleceğin sporu gözüyle bakılan basketbolda büyük mesafe kat etti. Aktif 300 sporcuya ulaşan ve 4 ayrı takım ile liglerde mücadele eden Metropolis Gençlik Spor Kulübü yalnızca birinci yılında 100 sporcusuna da lisans çıkararak önemli bir rekora imza attı. Sadece basketbol branşında 100 lisanslı sporcuya ulaşan okul, liglerde de başarılarıyla nam salıyor.

Küçük erkek takımı da 8'de 8 yaptı

İlçedeki 4 ayrı salonda belirli günlerde alanında uzman ve deneyimli antrenörlerle çalışan öğrenciler aynı zamanda kendilerine lisans çıkarılmış olmanın da mutluluğunu yaşıyor. U 14 Küçük Erkek, U 16 Yıldız Erkek, U 18 Genç Erkek ve U 16 Yıldız Kız takımı ile liglerde yer alan, 9 takımlı U 14 Küçük Erkekler grubunu yenilgisiz tamamlayan Metropolis Gençlik Spor Kulübü, U 16 Yıldız Kız takımı ile ilçede ilk defa da bir kız takımının kurulmasını sağladı. Önümüzdeki yıl lisanslı sporcu sayısını ikiye katlaması beklenen basketbol branşında 4 antrenör çocukların gelişiminde önemli paya sahip oluyor. Tüm branşlar için kayıtların devam ettiği kulüp, ayrıca belediye desteğiyle önemli organizasyonlara da imza atıyor.

Belediyeden tam destek

Pınar Karşıyaka'da 6 sene alt yapıda, 2 yıl da profesyonel liglerde oyun kurucu olarak mücadele eden, Türkiye Şampiyonası'nda "En iyi guard" seçilen ve sayısız madalya ile dereceleri bulunan Ömer Pugar'a emanet edilen sporcular, gelecekleri için de önemli bir adım atmış oluyor. Torbalı Belediyesi Metropolis Gençlik Spor Kulübü Basketbol Altyapı Koordinatörü Ömer Pugar, "Metropolis Gençlik Spor Kulübü'nün basketbol branşında İzmir'deki liglerde mücadele eden 4 altyapı takımımız var. Bu yıl küçük erkek takımımız 9 takımlı grubunda 8'de 8 yaparak büyük bir başarıya imza attı. 100'e yakın sporcumuza lisans çıkardık. Önümüzdeki yıl bu sayı en az iki katına ulaşacak. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, sporcularımızla yakından ilgilenip, onların geleceğe iyi hazırlanmasında öncülük ediyor. Bu yönüyle belediye başkanımız ve kulüp başkanımız Yaşar Yapar'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hiç şüphesi Metropolis Gençlik Spor Kulübü Torbalı'nın omuzlarında yükselip büyüyeme devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA