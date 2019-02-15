"Geleceğin bilim insanları Keşan'da yetişiyor"

EDİRNE (AA) - 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Avrupa Bölge Yarışmaları'nda dereceye giren Keşan Fen Lisesi Proje ekibinin İstanbul Teknik Üniversitesine davet edildi.

Proje ekibi ve öğretmenleri Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz'ı makamında ziyaret etti. TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül veren Saz, geleceğin bilim insanlarının Keşan'da yetiştiğini söyledi.

Keşan'daki öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde ettiğini belirten Saz, şunları kaydetti:

"İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Edirnemizi ve Keşanımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Geçen yıl ortaokullarda biyoloji alanında Türkiye birinciliği, lise öğrencileri proje yarışmasında ise 3 proje ile İstanbul Bölge birinciliği, fizik ve biyoloji alanında ise Türkiye üçüncülüğü kazanan Keşan bu yılda aynı başarıları elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de öğrencilerimizin bu başarıları ile gurur duyuyoruz.

Desteklerinden dolayı Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'ya emeklerinden dolayı okul müdürüne, danışman öğretmen Melda Ernez'e, öğrencileri İpek Bingül ve Birben Er'e yarışmalarda başarılar dilerim."





Kaynak: AA