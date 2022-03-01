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Geleceğin Duyarlı Bireylerinden "Savaşa Hayır!" Yürüyüşü

Rusya - Ukrayna savaşında yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek isteyen Eskişehir Özel Atayurt Okulu 3.sınıf öğrencileri, okul üniformalarına "Savaşa Hayır" yazdı, yaşananlara tepki göstermek için pankartlarla okul koridorları ve bahçesinde yürüdü.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta birçok çocuk ve sivil hayatını kaybetti. Yaşananlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de üzüntüyle karşılanırken öğrencilerini hem yapay zeka destekli güncel eğitim anlayışıyla hem de insani değerlerle yetiştiren Atayurt 3. sınıf zümre öğretmenleri Seval ORAK, Hamide ÇELENK, Ayşe KÜÇÜK ve Birsen ÖZKARANFİL evrensel eğitim anlayışı çerçevesinde küresel sorunlardan olan savaşa konusuna değinmek için öğrencileriyle anlamlı bir harekete imza attı.

Geleceğin duyarlı bireylerinden Savaşa Hayır yürüyüşü

"UÇAK GEÇTİĞİ ZAMAN SEVİNMEYEN ÇOCUKLAR VAR"

Yaşanan savaşa tepki göstermek için kampanya başlatan Atayurt İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, üniformalarına "Savaşa Hayır", "Uçak geçtiği zaman, sevinmeyen çocuklar var" yazdı. Okul koridorlarında ve bahçelerinde yazdıkları pankartlarla yürüyen öğrenciler "Savaşa Hayır" dediler. Akranlarına savaşa neden hayır dediklerini gösteren geleceğin bireyleri, takdir topladı. 

Geleceğin duyarlı bireylerinden Savaşa Hayır yürüyüşü Geleceğin duyarlı bireylerinden Savaşa Hayır yürüyüşü

Geleceğin duyarlı bireylerinden Savaşa Hayır yürüyüşü

Bölge Gündem Editör Ekibi
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