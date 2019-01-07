Geleceğin hukukçuları kariyer basamaklarına emin adımlarla ilerliyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen öğrencilerin geleceğe yönelik mesleki adımlarını sağlamlaştırmak için kariyer günleri programı gerçekleştirildi. Hukuk alanında uzman kişilerin katıldığı etkinlik HKÜ Hukuk Amfisinde yapıldı.

Hukuk alanından iş dünyasının uzmanları, kariyer gününe katılım gösteren öğrencilere deneyimlerini anlattı. Hukuk öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, kariyer gelecekleri hakkında deneyimli hukukçulardan bilgi alan öğrenciler büyük bir dikkatle konuşmacıları takip etti. Ceza hukuku, denizcilik hukuku, enerji piyasasındaki güncel durum ve iş olanakları konularının yer aldığı kariyer günlerinin açılış konuşmasını; HKÜ Hukuk Fakültesi DekanıProf. Dr. Şaban Kayıhan yaptı. Kayıhan, hukuk alanında kariyer düşünenlerin programı iyi takip etmelerini ve çok değerli konukların söyleyeceklerini öğrencilerin dikkatle dinlemeleri gerektiklerini belirtti. Konukların anlatacağı konuların herkes için önemli olduğunu dile getiren Kayıhan, organizasyona katkı gösteren herkese teşekkür etti. Kayıhan'ın ardından konuşmasını gerçekleştiren Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aksoy Yavaş "ta konuşmacılara katılım gösterdikleri için teşekkür edip, kürsüye davet etti.

Uzman hukukçular tecrübelerini paylaştı

Konuşmasını yapmak için kürsüye ilk olarak denizcilik piyasalarını anlatan Avukat Barış Çalık çıktı. Staj ve iş imkânlarından bahseden Çalık, denizcilik hukuku hakkında bilgiler verdi. İkinci konuşmacı olarak ceza hukuku alanından Avukat Emrah Şerbetçioğlu, öğrencilere kariyerler basamakları ile ilgili önemli tecrübelerini paylaştı. Şerbetçioğlu, öğrencilere mesleğin avantajlarının ve dezavantajlarının iyi irdelenmesi gerektiğini söyledi. Son konuşmacı olarak kürsüye çıkan Avukat İdil Pelit ise yurtdışı ve yüksek lisans konuları hakkında detaylı bilgiler verdi. Ceza hukuku, denizcilik hukuku, enerji piyasasındaki güncel durum ve iş olanakları ile ilgili bilgiler edinen öğrenciler merak ettiği soruları konuşmacılara yöneltti. Soru cevap kısmının ardından, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şaban Kayıhan ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Eski ve Dr. Öğretim Üyesi Aksoy Yavaş tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA