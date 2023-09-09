Geleceğin milli takım oyuncuları Bolu’da 2025 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Bolu'da U13 Su Topu Milli Takımı oyuncuları, 2025 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Geleceğin milli takım oyuncuları Bolu’da 2025 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Bolu'da U13 Su Topu Milli Takımı oyuncuları, 2025 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Milli Takım Antrenörü Furkan Serbest, "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

U13 Su Topu Milli Takımı oyuncuları, Bolu'da hazırlık kampına girdi. Milli Takım Antrenörü Furkan Serbest yönetiminde hazırlık kampına 10 ilden 30 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksinde bulunan olimpik yüzme havuzunda çalışmalara başlayan milli takım, 2025 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na kadar Bolu'da hazırlıklarını sürdürecek. Geleceğin milli takım oyuncularının yetiştirildiği kampta hedef, Avrupa Şampiyonası'nda iyi derece elde etmek.

"Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece almak adına hazırlanıyoruz"

Bolu'da 2025 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını ifade eden Kadın Su Topu Milli Takım Antrenörü Furkan Serbest, "Bolu'da U13 yaş ve altı gelişim kampımızı sürdürüyoruz. 10 farklı ilden 30 sporcumuz var. 30 sporcuyla birçok farklı ilden sporcularımızla burada antrenmanlarımıza devam ediyoruz. 2025 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece almak adına hazırlanıyoruz. Önümüzde bir buçuk yıllık güzel bir süreç var. Doğru, kısa vadeli, orta vadeli, uzun vade hedeflerle iyi bir hazırlık yaparak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

"Bolu'nun hem güzel havasına hem tesislerine ihtiyacımız var"

Bolu'nun uğurlu geldiğini dile getiren Milli Takım Antrenörü Furkan Serbest, "Çalışmalarımızı çoğunlukla Bolu'da sürdürüyoruz. Geçen sene de birçok Bolu'da çalışma yaptık. Bu çalışmaların sonucunda da iyi neticeler aldık. Ülkemiz ilk defa üst üste Avrupa Şampiyonası'nda beş maç kazandı. Ardından da ülkemizi çeyrek finalde temsil ettik. Bolu'nun hem güzel havasına hem tesislerine ihtiyacımız var. Burada da kamplarımızı sürdürmek istiyoruz açıkçası" diye konuştu.

"13 yaş çok önemli"

Genç milliler için Bolu'da temelleri iyi bir şekilde attıklarını ifade eden Furkan Serbest, "Burada gerçekten büyük bir yenilik oldu. Hem federasyonumuz için son 2 yılda en başta bakanımız olmak üzere Spor Bakanlığı olmak üzere Bolu valimize, Bolu il müdürümüze ve Türkiye Spor Federasyonu Başkanı Mete Erol'a gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu imkanları sağladığı için. Çünkü tesiste birçok imkan var. Ölçümlerimizi yapabiliyoruz. Test kriterlerimizi oluşturabiliyoruz. Test protokollerini takip edebiliyoruz. Çünkü 13 yaş gerçekten bir sporcunun gelecek hayatıyla ilgili gelecekteki spor hayatıyla ilgili temellerin oluştuğu ve değiştirilemeyecek motorik özellikleri kazandığı bir yer. Bu da bizim için çok değerli. İleride oynayacağımız maçlarda bu sporcuların daha sağlıklı, verimli oyunlar oynaması bizim için çok güzel bir kazanım olacak" şeklinde konuştu.

"Ülkemizi en iyi şekilde yurt dışında yurt içinde temsil etmek istiyoruz"

Geleceğin Su Topu Milli Takımı oyuncuları olacaklarını söyleyen Serbest, "Bir milli takım havuzu oluşturduk. Bu işte tesis ve imkanlar dahilinde. Bu imkanlar dahilinde de ülkemizi en iyi şekilde yurt dışında yurt içinde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelecekte herkes gibi Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

U13 su topu milli takım oyuncusu Eda Moroğlu ise, "13 yaşındayım. İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde oynuyorum. Bolu'da yoğun bir şekilde antrenman yapıyoruz. Gelecekte herkes gibi Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. A Milli Takım'a kadar yükselmek istiyorum" dedi.

Geleceğin milli takım oyuncuları Bolu’da 2025 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Geleceğin milli takım oyuncuları Bolu’da 2025 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Geleceğin milli takım oyuncuları Bolu’da 2025 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Geleceğin milli takım oyuncuları Bolu’da 2025 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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