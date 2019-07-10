Geleceğin motosiklet yarışçıları Uşak’ta belirlenecek

Özel bir motosiklet firması ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliği ile ilk kez gerçekleştirilen "CF Moto NK250 Kupası"nın eğitimleri Uşak'ta yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan'ın koordinatörlüğünde TMF Eğitmenleri Şakir Şenkalaycı, Emircan Şenkalaycı ve Galip Alp Baysan gözetmenliğinde yapılan eğitimlerde genç yarışçı adayları bütün hünerlerini sergiledi. Dünyada kendi kategorisinde lider olan CF Moto sponsorluğunda Türkiye'deki yetenekli 15 genç "CF Moto 250 Kupası" ile hayallerine kavuştu. Geleceğin yarışçılarının hazırlanacağı kupada 15 genç doğru motosiklet kullanma ve yarış eğitimlerini yıl boyunca alacak. Türkiye motosiklet Federasyonu'nun da eğitmenlik yapan Türkiye ve Avrupa şampiyonu milli sporcu, aynı zamanda buradaki gençlere eğitmenlik yapan Şakir Şenkalaycı, "Daha önce hiç yarışmamış motosiklet meraklısı gençleri toparlayıp 3 aylık bir eğitim sonucunda 100 gençten 15 tane sporcu eleyerek bu sene yapılacak pist şampiyonasına bu gençleri hazırlayacağız" dedi.

Özel bir motosiklet firma yetkilisi Gökhan Oflaz ise çeşitli nedenlerle kendisini gösteremeyen imkanları kısıtlı olan motosiklet meraklısı gençlere fırsat vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Yarışmaya katılan isimler ve şehirleri

Pist yarışmasına katılmaya hak kazanan isimler ve katıldığı şehirler ise şöyle:

"Ahmet Görkem Korkmaz (Uşak), Avni Can Demiralay (Aydın), Egemen Tekeli (İstahnbul), Halil İbrahim Kuru (İstanbul), Hüseyin Kumova (İzmir), İsmail Karga (Uşak), Mert Ali Kocabal (İstanbul), Mikail Karga (Uşak), Samet Savaştın (Uşak), Necmeddin Semih Savaştın (Uşak), Tarık Gönültaşı (Balıkesir) ve Yusuf Eren Öğretici (İstanbul), Aykut Savaş (İzmir), Doğukan Doğanay (İstanbul) ve Burakhan Yangaç (İstanbul)."

Kaynak: İHA