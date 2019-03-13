Geleceğin mühendislerine girişimcilik ve inovasyon anlatıldı

Düzce Üniversitesi Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisleri Topluluğu'nun (IEEE Öğrenci Kolu) düzenlediği "Girişimcilik ve İnovasyon Günü" etkinliğinde alanında uzman konuklar öğrencilerimizle bir araya geldi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Hande Özer Özarkun ve RoyalCert Operasyon Müdürü Muzaffer Yaşar öğrencilerimizle buluşarak, mühendislik öğrencilerine sektördeki süreç ve ilerleyişi hakkında bilgi ve birikimlerini aktardı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Yılmaz, yeni fikirlerin teknolojinin gelişmesinde önemli katkılarının olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen IEEE Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Kaynak, düzenledikleri bu tür etkinliklerle, sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Hande Özer Özarkun; mühendislerin olmazsa olmazlarından birisi olan İnovasyonun, şirketlere; yeni iş fırsatları, yeni ürünler ve yeni pazarlar oluşturmalarına imkan sağladığını vurguladı.

Girişimci bireyler için; ekonomik koşullar, sosyal çevre ve aile faktörlerinin yıldırıcı etkileri olduğunu söyleyen misafir konuşmacı, ülkemizde girişimcilere olan desteklerin son yıllarda artış gösterdiğini ve bunun da olumlu sonuçlar getirdiğini ifade etti. Teknoloji transfer ofislerinin yaptığı çalışmaları da anlatan Hande Özer Özarkun; girişimci fikri olan herkesin transfer ofisleri ile çalışması tavsiyesinde bulundu.

Programın son sunumunu gerçekleştiren RoyalCert Operasyon Müdürü Muzaffer Yaşar, asansörler ve yürüyen merdivenlerin denetimi ve endüstri 4.0'da, asansör sistemlerinin gelişimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Asansör sistemleri sektöründe çalışma yapan firmaların, bakanlığın yaptığı çalışmayla, mühendis çalıştırma zorunluluğunun getirildiğini söyleyen Muzaffer Yaşar, Endüstri 4.0'ı nesnelere internet erişiminin sağlanması olarak tanımladı.

Yeni dünyada, daha zeki, ya da daha güçlü olanlar değil, değişime en fazla ayak uyduranların kalıcılığı yakalayacağını vurgulayan misafir konuşmacı, sektöre yeni girecek olanlarında bu değişimi iyi takip etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Program sonunda katılımcı öğrencilerimiz arasından 20 kişiye ASELSAN gezisi için kura çekimi yapıldı. Kurada adı çıkan öğrencilerimiz ASELSAN'a ziyaret gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA