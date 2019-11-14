Geleceğin öğretmenlerinden okul ziyareti

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bölümünden bir grup öğrenci ve akademik danışmanları Prof. Dr. Ertan Örgen, İvrindi ilçesi Büyükfındık Ortaokulunu ziyaret ettiler.

Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe bölümü öğrencileri Hocaları Prof. Dr. Ertan Öngen eşliğinde eğitim çalışmaları kapsamında İvrindi ilçesinde okul ziyareti yaptılar. Öğrencilerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren İvrindi'nin Büyükfındık Ortaokul müdürü Ahmet Çetin, öğrencilerle okul hakkında sohbet edip bilgiler verdi. Geleceğin öğretmenleri, ortaokul öğrencilerine getirdikleri hediyeleri verdiler. Ardından Prof. Dr. Ertan Örgen öğrencilerle kariyer günleri kapsamında sohbet ederek onların sorularını cevapladı. En son birlikte kitap okuma etkinliği düzenlendi ve oyunlar oynandı.

Kaynak: İHA