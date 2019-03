Geleceğin sağlıkçılarına Tüberküloz hastalığı anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Verem Savaş Dispanseri Hekimi ve İl Koordinatörü Dr. Abdulhamit Kayran, öğrencilere tüberküloz hastalığını anlattı. Kayran, "Verem Savaş Dispanserinde gerekli tanı konulduğunda uygun tedavi ve takibi ücretsiz yapılmaktadır" dedi.

Dünya Tüberküloz Günü etkinlikleri çerçevesinde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Özel Sağlık Meslek Lisesi ve Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Tüberküloz hastalığı ile ilgili eğitim verildi. Düzce Verem Savaş Dispanseri Hekimi ve İl Koordinatörü Dr. Abdulhamit Kayran tarafından öğrencilere sinevizyon eşliğinde hastalığın belirtileri, tedavisi ve korunma yolları ile ilgili bilgi verildi.

Verem hastalığının sanılanın aksine öldürücü olmadığını, düzenli tedavi alındığında gayet başarılı sonuçların alındığını belirten Kayran hastalık kendisini uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık, nefes darlığı gibi belirtilerle gösterdiğini anlattıldı.

Kayran "Bu gibi belirtileri olan her hasta Verem Savaş Dispanserimize başvurduğunda kendisine gerekli tanı konmakta, uygun tedavi ve takibi ücretsiz yapılmaktadır. Bu doğrultuda bu şikayetleri olan her vatandaşımızın dispanserimize başvurmalarını önemsemekteyiz. Verem solunum yolu ile akciğerlere giren verem mikrobunun yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır. Dünyada her yıl yaklaşık 9 milyon kişi verem hastalığına yakalanmaktadır. Zengin, fakir, genç, yaşlı herkeste hastalık yapabilir. Verem tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Ancak uzun süren tedavi gerektirir. İlaçların bir gün bile aksatılmaması önemlidir. İlaçlarını düzenli kullanan hastalar, kendileri iyileştikleri gibi veremi yakın çevrelerindeki kişilere bulaştırma riskleri de yok olur" dedi.

Kaynak: İHA