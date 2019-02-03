"Geleceğin turizm kenti Diyarbakır"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Diyarbakır'ı geleceğin turizm kentlerinden biri haline getirmek için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 94 ülkeden 5602 firmanın katılım sağladığı EMITT fuarında Diyarbakır'da yerini aldı. Bir çok katılımcının bulunduğu Diyarbakır standını ziyaret eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya fuar ziyaretçilerine Diyarbakır kadayıfı ikram etti. Bağlıkaya daha sonra TURSAB Güneydoğu Anadolu BTK Başkanı Mehmet Akyıl, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Fuar Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Deniz, İl Kültür Turizm Müdürü Cemil Alp ve turizm komisyonu üyeleri ile Diyarbakır ve Güneydoğu bölgesinin ileriye dönük turizm hedefleri ile ilgili istişarede bulundu.

"500 acenta Diyarbakır'a gelecek"

TURSAB Başkanı Bağlıkaya, Diyarbakır'ı geleceğin turizm kentlerinden biri haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, "TURSAB Yönetim Kurulu toplantılarımızdan birini Diyarbakır'da gerçekleştireceğiz. Nisan ayında 500 acentemiz ile Diyarbakır'a adeta bir çıkarma yapacağız" dedi.

Diyarbakır'a göstermiş olduğu ilgiden dolayı Bağlıkaya'ya teşekkür eden turizm komisyonu üyeleri üzerinde Dört Ayaklı Minarenin işlendiği tablo hediye etti. Öte yandan fuarda Diyarbakır standı en çok ilgi gören stand ödülü almaya hak kazandı. Ödülü Diyarbakır adına İl Kültür ve Turizim Müdürü Cemil Alp aldı.

Kaynak: İHA