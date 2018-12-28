Geleceğin turizmcileri konaklama ve seyahat sektörü temsilcileriyle buluştu.

Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Bölümü öğrencileri için Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu Başkanı Bilal Korkmaz tarafından seminer verildi. Okul yönetimi ev sahipliğinde hazırlanan seminerde Dahaoğlu ve Korkmaz, konaklama ve seyahat sektörlerinde yaşadıkları deneyimleri öğrencilerle paylaştı.

Soru-cevap kısmına geçildiğinde öğrenciler, merak ettikleri soruların yanıtlarını sektör temsilcilerinden dinleyerek ikilinin tecrübelerinden faydalanma fırsatı buldu. İki öğrencinin "TÜRSAB Başkanı nasıl olunur" sorusuna Başkan Korkmaz'ın verdiği esprili yanıtlar ise salondakileri kahkahaya boğdu. Başkan olmanın zorluklarından bahseden Korkmaz, öğrencilerden her zaman büyük düşünmelerini istedi. Seminer, Dahaoğlu'nun, "Turizm ve Etik", "Ziyaretçi Sayıları", "Tesis Kapasitesi", "Alanya Turizminin Tarihi", "Turizm Eğitimi ve Kalifiye Personel", "Turist Üzerindeki Beklenti ve Memnuniyet", "Tanıtım", "Turizm Gelirleri" ve "Turizm Güvenliği" başlıklarında yaptığı sunum ile sona erdi.

Kaynak: İHA